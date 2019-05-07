CHP’den açıklama uyarısı

CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı, CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilmeyen kişilerin sözlerinin sadece kendilerini bağlayacağı uyarısını yaptı.

CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığından yapılan açıklamada, "CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilmeyen kişilerin sözleri sadece kendilerini bağlar. Bu kişiler CHP adına konuşamazlar. Sıfatlarına CHP ibaresi koyamazlar.

Bütün parti üyelerimizin medyadan bir teklif geldiğinde CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığımızdan bilgi ve onay almaları medya yönergemiz gereğince zorunludur.

Özellikle televizyonlardan gelen tekliflere olumlu yanıt vermeden önce bu kurallara uyulması sağlıklı iletişim açısından olmazsa olmazımızdır" denildi.

