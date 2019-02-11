CHP'den adaylara öğütler

Telaşın zararlı ve bulaşıcı bir duygu olduğuna değinilen kitapta, "Telaş yok, panik hiç yok. Ülkenin her yerinde CHP'liler damla damla su taşıyor, gönül kazanıyor. Telaşa kapılıp bir çuval inciri berbat etmeye, milyonların emeğini yok etmeye kimsenin hakkı yok." ifadesine yer veriliyor.

Yerel seçim kampanyasında görev alan partililerin seçmenlere nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgi verilen ve parti örgütüne dağıtılan kitapta, "kibirden", "alaycılıktan", "yüksek siyasetten" ve "telaşla konuşmaktan" uzak durulması tavsiye ediliyor.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik hazırlanan "Radikal Sevgi Kitabı"nda, belediye başkan ve meclis üyesi adayları ile kampanyada görev alan partililere tavsiyelerde bulunuluyor.

Kitapta, adaylardan "Merhaba ben CHP il yönetiminden geliyorum. Adım Hatice Güneş." demek yerine, "Merhaba kardeşim, benim adım Hatice Güneş. Baklacı Mahallesi'nde oturuyorum, hani şu çınar ağacı varya meydanda, hah, oradaki eczane. CHP'de görevliyim, sizinle sohbet etmeye geldim." demenin daha iyi sonuç verebileceği anlatılıyor.

Kitapta, adaylara kavramsal değil, somut konuşma yapmaları tavsiye ediliyor. "Köylüyü zengin edeceğiz" örneğinin kavramsal bir ifade olduğuna değinilen kitapta, adaylardan "Hasan Amca; senin mahsulünü tarlada bırakmayacağım." şeklinde somut anlatım tarzını kullanmaları isteniyor.

Partililerden dolduruşa gelmemeleri ve tartışmaya girmemeleri istenirken, herkesin herkesle aynı fikirde olmayacağına işaret ediliyor.

En büyük seçim kampanyasının yüz yüze konuşmak olduğu belirtilen "Radikal Sevgi Kitabı"nda, seçmenle konuşurken nelere dikkat edilmesi gerektiği başlıklarla anlatılıyor.

Kitapta, adaylardan yabancıya değil, arkadaşla konuşur gibi muhabbet etmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunulurken, "az konuşun, çok dinleyin" uyarısı yapılıyor.

Hakaretten uzak durulması istenen kitapta, "Konuşmaya karşıdaki kişinin oy verdiği partiye veya partinin liderine küfür veya hakaretle başlarsak, ondan sonra söyleyeceğimiz hiçbir sözün etkisi kalmaz. Siyasi liderlere kötü söz söylemeyelim, onları tamamen bu konuşmanın dışına çıkaralım." ifadesine yer veriliyor.

- Laf sokmayın

Kitapta adaylara "laf sokmayın" uyarısı da yapılıyor. Siyasal iletişim sırasında çok sık görülen bir hareketin de "laf sokma" olduğunun altı çiziliyor.

Kitapta, "Karşıdakinin siyasi görüşüne veya oy verdiği partiye bir şey söylemese de laf sokmalar, imalarla karşıdaki kişiler ya aptal yerine konulur ya da tahrik edilir. Bir CHP'linin bu tarz konuşmaya hakkı yok. Karşı partiye oy veren bir vatandaş böyle konuşuyorsa da onu muhatap almaya gerek yok." ifadesi kullanılıyor.

Adaylara, "Kürsüde gibi konuşmayın, parmak sallamayın." uyarısı da yapılırken, hiç kimsenin bir diğerinden üstün olmadığı hatırlatılıyor.