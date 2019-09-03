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CHP'den "ağustos ayı enflasyonu" değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2019 16:32 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "TÜİK'in milletimize yapacağı en büyük iyilik, fiyatları nerelerden topluyorsa milletimize bunların açık adresini vermesi olacaktır. Vatandaşlarımız TÜİK'in bulduğu bu ucuz ve uygun fiyatlardan alışveriş yapmaktan mahrum edilmemelidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "TÜİK'in milletimize yapacağı en büyük iyilik, fiyatları nerelerden topluyorsa milletimize bunların açık adresini vermesi olacaktır. Vatandaşlarımız TÜİK'in bulduğu bu ucuz ve uygun fiyatlardan alışveriş yapmaktan mahrum edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Öztrak, yazılı açıklamasında, TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlara göre, ağustosta tüketici enflasyonunun yüzde 0,86, 12 aylık enflasyonun ise yüzde 15,01 olduğunu belirtti.

Türkiye'nin isminin 12 aylık enflasyon oranıyla, dünya enflasyon liginde Angola, Etiyopya, Haiti, Liberya gibi ülkelerle anılmaya devam ettiğini aktaran Öztrak, şöyle devam etti:

"Geçen yıl ağustos ayında yaşanan krizle beraber enflasyon ağustos-ekim döneminde sıçradı. Geçtiğimiz yıl ağustos-ekim döneminde gerçekleşen yüksek enflasyon rakamları, endeksten çıkmaya başladığı için 12 aylık enflasyon rakamları bu ay ve önümüzdeki iki ay boyunca düşecek. Baz etkisiyle enflasyonun düşeceğini dikkate alarak kamu zamlarına hız veren iktidar, kasım ve aralık aylarında enflasyonun üzerinden baz etkisi şalı kalktığında ve enflasyon yeniden yükselmeye başladığında, millete acaba hangi hikayeleri anlatacak?"

Öztrak, İstanbul'da ağustos ayında gerçekleşen tüketici enflasyonunun TÜİK'e göre yüzde 0,95, İstanbul Ticaret Odasına göre ise yüzde 2,53 olduğuna dikkati çekti.

Son kamu zamlarının, ağustos enflasyonunu 1,24 puan yukarı çektiğine değinen Öztrak, "Bu zamlar çıkarılırsa, TÜİK'e göre tüketici fiyatlarının artmadığı, aksine yüzde 0,38 düştüğü anlaşılıyor. Milletin cüzdanındaki yangın büyürken, devletin rakamlarına bu yangın nedense bir türlü yansımıyor. TÜİK'in enflasyonu ile vatandaşlarımızın yaşadığı gerçek enflasyon arasındaki makas her geçen gün biraz daha fazla açılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yurttaşlarımız hayat pahalılığı ve işsizlik arasında eziliyor"

Kurumların en önemli sermayesinin güven olduğunun altını çizen Öztrak, şunları kaydetti:

"Saray, damadını ekonominin başına, damat da arkadaşını ekonominin performansını gösteren rakamları üreten kurumun başına getirirse, ne millete ne de piyasalara güven verebilirsiniz. İçinde bulunduğumuz ekonomik krizin tüm yükü vatandaşlarımızın ve reel sektörümüzün sırtına yüklenirken, yurttaşlarımız hayat pahalılığı ve işsizlik arasında eziliyor. Vatandaş, çarşıda ve pazarda TÜİK'in bulduğu fiyatları bulamıyor. TÜİK'in milletimize yapacağı en büyük iyilik, fiyatları nerelerden topluyorsa milletimize bunların açık adresini vermesi olacaktır. Vatandaşlarımız TÜİK'in bulduğu bu ucuz ve uygun fiyatlardan alışveriş yapmaktan mahrum edilmemelidir."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Enflasyon rakamları TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

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