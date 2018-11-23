CHP'den AK Parti adaylarına yakın takip

BARIŞ GÜNDOĞAN - Yerel seçim hazırlıkları devam eden CHP'de bugüne kadar 252 aday belirlenirken, özellikle İstanbul Ankara ve İzmir adaylarında strateji oluşturmak için cumartesi günü çoğu adayını açıklayacak iktidar partisi yakın takibe alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 adayın ismini kamuoyuyla paylaşan CHP'de aday belirleme süreci devam ediyor.

Bugüne kadar biri büyükşehir, 10 il adayı açıklanırken, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ilde "eğilim yoklaması" ile adayların belirlenmesi görüşü ağırlık kazandı.

Partinin üç büyükşehir belediye başkanlığı için bugüne kadar çok sayıda isim konuşulsa da AK Parti'nin cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 40 adayı açıklayacağını duyurması planları değiştirdi.

- Adeta satranç oynanacak

Büyükşehirlerde ve illerde AK Parti'nin belirleyeceği aday ve özelliklerine göre hareket edecek CHP'nin, tıpkı bir satranç oyuncusu gibi hareket edeceği ve tüm adımlarını açıklanan adaylara göre yeniden planlayacağı öğrenildi. Parti, iktidar partisi adaylarının oy potansiyelini dikkate alarak aday belirleme yoluna gidecek.