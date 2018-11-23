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CHP'den AK Parti adaylarına yakın takip

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2018 11:02 | Son Güncelleme

Yerel seçim hazırlıkları devam eden CHP'de bugüne kadar 252 aday belirlenirken, parti özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarında strateji oluşturmak için cumartesi günü adaylarını açıklayacak iktidar partisi yakın takibe alındı - CHP, büyükşehirlerde ve diğer illerde AK Parti'nin belirleyeceği adayların kim olacağı ve özelliklerine göre hareket edecek - CHP'nin İYİ Parti ile sürdürdüğü ve sonrasında Saadet Partisi ile yapacağı "ittifak" görüşmelerinin de açıklanan adaylar doğrultusunda yeniden şekillenmesi bekleniyor

BARIŞ GÜNDOĞAN - Yerel seçim hazırlıkları devam eden CHP'de bugüne kadar 252 aday belirlenirken, özellikle İstanbul Ankara ve İzmir adaylarında strateji oluşturmak için cumartesi günü çoğu adayını açıklayacak iktidar partisi yakın takibe alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 adayın ismini kamuoyuyla paylaşan CHP'de aday belirleme süreci devam ediyor.

Bugüne kadar biri büyükşehir, 10 il adayı açıklanırken, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ilde "eğilim yoklaması" ile adayların belirlenmesi görüşü ağırlık kazandı.

Partinin üç büyükşehir belediye başkanlığı için bugüne kadar çok sayıda isim konuşulsa da AK Parti'nin cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 40 adayı açıklayacağını duyurması planları değiştirdi.

- Adeta satranç oynanacak

Büyükşehirlerde ve illerde AK Parti'nin belirleyeceği aday ve özelliklerine göre hareket edecek CHP'nin, tıpkı bir satranç oyuncusu gibi hareket edeceği ve tüm adımlarını açıklanan adaylara göre yeniden planlayacağı öğrenildi. Parti, iktidar partisi adaylarının oy potansiyelini dikkate alarak aday belirleme yoluna gidecek.

CHP'nin İYİ Parti ile sürdürdüğü ve sonrasında Saadet Partisi ile devam edeceği "ittifak" görüşmeleri de açıklanan adaylar doğrultusunda yeniden şekillenecek.

Muhalefet için İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Denizli, Muğla gibi şehirler de büyük önem taşıyor.

Öte yandan ismi öne çıkan aday adaylarına yönelik anket yaptıran CHP'de, ay sonunda veya aralık ayı başında bir Parti Meclisi (PM) toplantısı düzenlenecek. PM sonrası 300 adayın, yıl sonuna kadar da tüm isimlerin açıklaması bekleniyor.

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