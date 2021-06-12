CHP’den AKP’ye Peker ve Cumhurbaşkanlığı Koruma Bütçesi Tepkisi

Bölgenin ekonomik durumunu araştırmak üzere Güneydoğu’ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Diyarbakır’da düzenlediği basın toplantısında, organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker’in açıklamaları ve cumhurbaşkanlığı koruma bütçesi üzerinden AKP’yi eleştirdi. CHP’nin Ekonomi ve Esnaf Masası üyeleri, bölgenin ekonomik durumunu araştırmak üzere Güneydoğu’ya geldi. Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl ve Diyarbakır’ı kapsayan gezide CHP Heyeti, esnaflar, iş örgütleri ve vatandaşlarla biraraya geldi. CHP Heyeti gezinin son gününde Diyarbakır’da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk sözü CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu aldı. Tanrıkulu’nun gündeminde Kürt sorunu vardı. Tanrıkulu, Kürt sorununu çözmeyen iktidarların çözüldüğünü söyledi. CHP’nin Kürt sorununu barış odaklı siyasetle çözme iddiasında olduğunu belirten Tanrıkulu “Geçmişten bugüne Türkiye'nin Kürt meselesini çözmeyen çözülüyor. Geçmişteki siyasal partilere ve iktidarlara baktığımız zaman bunu gördük. Bu meseleye takılanlar, Türkiye siyasetinde yok oluyorlar. Bunun birçok örneği var. Şimdi de Adalet ve Kalkınma Partisi, bu mesele yüzünden çözülmeye başladı ve çözülüyor. Mesele bunun yerine ne konacağıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin Kürt meselesini barış odaklı bir siyasetle çözmek iddiasındayız, giderek karşılığını alıyoruz” dedi.

“AKP neden sessiz?” Daha sonra söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ysa, organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker’in son haftalarda tartışma yaratan açıklamalarına değindi. Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek’in, Peker’in iddiaları hakkında yaptığı "Binde biri bile doğruysa felaket ve sıkıntıdır" sözlerine tepki gösterdi. Çiçek’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’la konuşmasını tavsiye eden Ağbaba, AKP’nin Peker konusunda sessiz kaldığını söyledi. Ağbaba “AKP’de büyük bir sessizlik var. Bu sessizliğin sebebi nedir biliyor musunuz? Bu sessizliğin sebebi, hepsinin bu işle ilişkisi var. Türkiye'nin itibarı mesele, siyasetçilerin durumu. 10 bin dolar maaşı kim alıyor? 10 bin dolar alan hangi ahlaksız diye soruyoruz. 10 milyondan fazla kişiyi işsiz bırakıp, 20 milyondan fazla kişi sosyal yardımlara muhtaç etmesinin yakında sorumlusu da CHP olduğunu iddia edebilirler. Herkes biliyor ki bu işin içerisinde AKP'den bulunmayan siyasetçi yok, hepsinin ilişkisi var” dedi.

Cumhur ittifakının üç ortaklı olduğunu savunan Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü; ”Cumhur ittifakı üç ortaklıdır. Bir ortağı AKP, ikinci ortağı MHP, bir ortağı da mafyadır. Dün Çakıcı’yla hangi siyasetçinin ilişkisi var bakalım? Alaattin Çakıcı hakkında hala soruşturma açılmadı” Cumhurbaşkanlığı koruma bütçesine tepki Ağbaba’nın gündeme getirdiği konulardan biri de cumhurbaşkanlığı koruma bütçesi oldu. Erdoğan ve ailesinin korunması için dört ayda 100 milyon harcandığını savunan Ağbaba, bunun birçok kurumun bütçesinden fazla olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı koruma bütçesinin uyuşturucuyla mücadele için harcanan paradan fazla olduğunu vurgulayan Ağbaba “Türkiye işsizlik açısından dünyanın en kötü 7 ülkesinden birisi haline gelmiş, tarım sektörü borçları 20 milyar artış göstermiş, icralık sayısı 5 milyarı TL’yi geçmiş. 2020 sonu itibarıyla nüfusumuzun yaklaşık bizde 78'i borçlu. 10 insandan 8'i borçlu hale gelmiş. Geçim sıkıntısı kaynaklı intihar sayısı, 2 yılda yüzde 31’i geçmiş. Halk pandemiyle mücadele ederken, insanlar açken, esnaflar kepenk kapatırken, 104 milyon lira koruma için para harcanmış. Bu para siber, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istihbarat ve Özel Harekât Başkanlığı gibi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı birçok kurumun bütçesini geçmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı’ndan harcanan para uyuşturucuyla mücadelede harcanan paradan bile daha fazla. Erdoğan'ı korumak milyonlarca gencimizi uyuşturucuya karşı korumaktan daha önemli” şeklinde konuştu.