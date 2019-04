CHP'den Ankara açıklaması

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Sayın Mansur Yavaş, 124 bin 489 oy farkıyla seçimi kazanmıştır." dedi.

Güvener, CHP Parti Okulu'nda düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Ankara’da Mansur Yavaş, İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçildiğini ifade etti

Seçim öncesinde başlatılan ortamı germe ve manipülasyon sürecinin, iktidar partisi tarafından ısrarla sürdürüldüğünü savunan Güvener, "Kamuoyunu yanıltmaya ve korkutup geri çekmeye zorlayan bu tutumu kınıyoruz." dedi.

Sonuçların ortada olduğunu dile getiren Güvener, şöyle konuştu:

"Sayın Mansur Yavaş, 124 bin 489 oy farkıyla seçimi kazanmıştır. Bütün sandık başkanlarının kamu görevlileri arasından seçildiğini hatırlatmak isterim. Her sandıkta seçime giren bütün partilerin görevlileri var. Her parti ayrıca müşahit de görevlendirmiş durumdadır. Sandık başında tutulan tutanaklara hiç kimse itiraz etmemiş. Buna rağmen oyları yeniden saydırmak için ısrar etmek, sandıktan çıkan sonucu kabul etmemektir. İktidar partisinin Sayın Genel Sekreteri, yaptıkları itiraz sonucu ortaya çıkan sonucu beğenmemiş. Diyor ki 'Beklentilerimizi karşılamadığı için yeniden itiraz edeceğiz.' Bunlar vahim sözlerdir. Seçmenin vermediğini, iktidar gücüyle almak istediklerinin itirafıdır. Bu, her şeyden önce milli iradeye saygısızlıktır."