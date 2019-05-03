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CHP'den Ankara İl Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 13:37 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde yapılan saldırı nedeniyle, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan suç duyurusunda bulundu.

CHP'den Ankara İl Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusu

Özkan ARSLAN- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde yapılan saldırı nedeniyle, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan suç duyurusunda bulundu.
CHP'li Engin Özkoç, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ile birlikte Ankara Adliyesi'ne geldi. Özkoç ve Çelik, Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırı nedeniyle, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut ve belirlenecek diğer ilgililer hakkında 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
'GEREKLİ BİLDİRİMLERİ YAPTIK'
Çıkışta açıklamada bulunan Özkoç, olaya ilişkin bütün görüntüleri televizyonların yayınladığını söyledi. Olay sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamaya da tepki gösteren Özkoç, "550 kişinin görevlendirildiği bir emniyet gücü orada görüldü mü? Jandarma oradayken jandarma yönergesine uygun olarak orada bir güvenlik koridoru oluşturdu mu? Hayır oluşturmadı. Daha önceden orada bulunan 20 jandarma istihbarat personeli, orada gelişen olayları istihbarat ederek bize, ana muhalefet liderini koruyan koruma arkadaşlara bir bildiri de bulundu mu? Hayır bulunmadı. Oysaki biz gitmeden önce gerekli bildirimleri yaptık. Çubuk ilçe emniyet amirine bildirdik, Ankara Koruma Şube Amirliği'ne bildirdik. Tören komutanına bildirdik. Bizi arayan Milli Savunma Bakanı'nın korumalarına bildirdik" dedi.
'TUTUKLAMA İÇİN HERHANGİ BİRİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYORDU?'
Söz konusu bildirimlere rağmen gerekli tedbirlerin alınmamasının 'görevi kötüye kullanma' olduğunu savunan Özkoç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut ve belirlenecek diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti. Özkoç, şunları söyledi:
"Linç kapsamı doğrultusunda hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Ayrıca Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı bizzat genel başkanımıza yumrukla fiili saldırıda bulunan, kendisine taş atan, tekme atan, 'vurun', 'öldürün', 'yakın' diyen insanlar hakkında kendi görevinin gerektirdiği şekilde davranmamıştır. Bu suçlularla ilgili, öldürme kastıyla yapılmış olmasına rağmen tek bir tutuklama dahi yoktur. Tutuklama olması için orada genel başkanım, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, TBMM başkanvekilimizden herhangi birinin ölmesi mi gerekiyordu? Ancak öldüğü zaman bu bir linç olayı olarak görülecekti? Bunları 'öldürün', 'vurun', 'yakın' demek, linç ile ilgili kuvvetli deliller değil midir? Cumhuriyet Başsavcısı bu delilleri görmezlikten neden gelmektedir. Kendisiyle ilgili görevi kötüye kullanmaktan dolayı HSK'ya şikâyette bulunacağız. Görev gereklerine aykırı davrandığı için kendisiyle ilgili dosyadan el çekmesi için gerekli müracaatları yapacağız."

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CHP'den Ankara İl Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusu

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