HABER

CHP'den asgari ücret açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2019 13:30 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Asgari ücretli çalışanların aileleri de hesaba katıldığında, Türkiye'de 15 milyona yakın yurttaş, anayasal bir hak olan adil ücret hakkından yararlanamamaktadır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Asgari ücretli çalışanların aileleri de hesaba katıldığında, Türkiye'de 15 milyona yakın yurttaş anayasal bir hak olan adil ücret hakkından yararlanamamaktadır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, iktidar tarafından ekonomide büyüme oranlarının yükselişe geçtiği ve enflasyon ile mücadelede başarı elde edildiğinin söylendiğini belirtti.

İktidarın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 12 olarak açıklarken, gıdadan elektriğe tüm tüketim malzemelerine yüksek zamlar gelmeye devam ettiğini savunan Ağbaba, "7 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleri ise 2020'de belirlenecek asgari ücretin insan onuruna yaraşır adil bir ücret hakkı talep ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Asgari ücretli çalışanların aileleri de hesaba katıldığında, Türkiye’de 15 milyona yakın yurttaş anayasal bir hak olan adil ücret hakkından yararlanamamaktadır. Kısacası Türkiye'de asgari ücret sorunu bir insan hakları sorunudur. Yaşanan artışlar bu bir yıllık süre içerisinde asgari ücretlinin mutfağındaki payı düşürmeye devam ediyor. 2019 Ocak ayında içinde bulunduğumuz aralık ayına geçen sürede asgari ücretlinin sofrasındaki et 5 kilo, tavuk 41 kilo, pirinç 50 kilo, zeytin 15 kilo azalırken çocuğuna aldığı süt 138 paket, içtiği çay ise 15 paket azalmıştır. İktidar yetkililerinin kırmızı etten diğer besin gıdalarına tüketim artışı olduğunu ve bunun da refah seviyesini artırdığını söylemesine rağmen, asgari ücretlinin sofrasındaki temel besin maddelerinde alım gücü son bir yıllık sürede azaldığı hem TÜİK verileri hem de güncel market fiyatlarınca ortaya çıkıyor. Kısacası milyonlarca asgari ücretli ve ailesi refah içerisinde değil, açlık sınırının altında yaşam savaşı veriyor."

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Bakan Gül: “Değil Bylock, dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz”Bakan Gül: “Değil Bylock, dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz”
Halit Tomakin: “Tarih hiçbir ihaneti affetmez”Halit Tomakin: “Tarih hiçbir ihaneti affetmez”
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi'ne bir belediye başkanlığı!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Şehitlerin parasını ver' tartışması

Meclis'te gerginlik! 'Şehitlerin parasını ver'

Davutoğlu’nun Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu

Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi sunuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.