CHP'den "Asgari Ücretten Vergi Alınmasın" Çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi, 81 ilde eş zamanlı basın açıklamaları yaparak, asgari ücretten vergi alınamaması çağrısı yaptı. Açıklamalarda, CHP’nin daha önce verdiği kanun tekliflerinin işleme sokularak, asgari ücretliden vergi kesintisine son verilmesi istendi.

CHP il örgütlerinin eş zamanlı düzenledikleri basın açıklamalarından biri de Diyarbakır’da yapıldı. Dağkapı Meydanı’nda toplanan CHP üyelerine sendika temsilcileri de destek verdi. Diyarbakır’daki açıklamada konuşan İl Başkanı Gönül Özel, asgari ücretliden vergi kesintisi yapılmasının adaletsizlik olduğunu söyledi. Vergi kesintisi yapılmaması halinde asgari ücretlinin maaşının artacağını ifade eden Özel, “Türkiye'de vergi kaçıranlar vergi affından yararlananlar düşünüldüğünde, açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretliden vergi kesintisi yapılması en büyük adaletsizliktir. Şu an asgari ücret brüt olarak 3.577 TL'dir. Asgari ücretten yapılan vergi ve SGK kesintilerinden sonra bir asgari ücretlinin eline 2 bin 825 TL geçmektedir. Çünkü asgari ücretten gelir vergisi, SGK işçi payı, işsizlik sigortası prim payı, damga vergisi olmak üzere yapılan aylık toplam kesinti miktarı 752 TL'dir. Bir başka deyişle asgari ücretlinin kesintileri son verildiğinde asgari ücretlinin geliri 752 TL artıkla 3 bin 577 TL'ye yükselecektir” dedi.

Hükümetin CHP’nin asgari ücret düzenlemesine ilişkin kanun tekliflerini işleme sokmadığını savunan Özel, tekliflerin hayata geçirilmesi çağrısı yaptı. Özel, vergi kesintisine son verilmesi çağrısı yaparak, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak asgari ücretliler vergi ödemesin, aldıkları ücretten herhangi bir kesinti olmasın, en azından asgari ücret insanca yaşayabilecekleri seviye çekilsin derken, AKP ve MHP ittifakı ısrarla ve inatla asgari ücretlilerin vergi yükü altında ezilmelerine, açlık sınırı altında yaşamalarına gözyummaktadır. ‘Adil bir dünya diyen, dünya beşten büyüktür’ diye sürekli sözüm ona dünyaya mesaj veren Cumhurbaşkanı ilk evvela kendi ülkesindeki adaletsizliğe son versin. Yıllardır bekletilen kanun tekliflerimiz meclise getirilsin ve asgari ücretliden vergi kesintisine son verilsin.”

Sendikalardan destek

CHP’nin açıklamalarına sendikalardan da destek geldi. Sendika, meslek örgütü, siyasi parti ve derneklerden oluşan Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Ceylan, asgari ücretin en az 5 bin TL olması gerektiğini söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Ceylan, vergi kesintisine son verilmesinin asgari ücretlileri bir nebze rahatlatacağını söyledi. Ceylan, “Asgari ücretle, bugünkü şartlarda hesaplandığında, bir insanın onurlu bir şekilde yaşayabilmesi gerekir. Türkiye ortalamasında, minimum nüfus hesabı üzerinden, en az 4 kişinin giderini hesaplarsak, insanların aç kalmaması için 5 bin liranın üzerinde alması gerekir. Ama maalesef ülkemizde 2 bin 700 lira (alıyorlar). Vergi alınmazsa bir nebze belki düzeltilir ama bu çözüm değil. Türkiye’nin artık üreten bir ülke olması lazım. Türkiye'nin temel sorunu üreten bir ülke olmaması. Sadece inşaat projeleri ile bu ülkeyi kurtarmak, ülkenin sorunlarını çözmek maalesef mümkün değil” diye konuştu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Dönem Sözcüsü Nasır Demirkıran, vergi yükünün ağır olduğunu söyledi. VOA Türkçeye konuşan Demirkıran, Türkiye’nin asgari ücrette Çin’in bile gerisinde kaldığına dikkat çekerek, “Normal insanca yaşam standardı, en ucuz işgücü olan Çin'den bile geride kaldı. 300 doların altında bir ücretle çalışıyorlar. Vergi kaldırırsa bir nebze olsun rahatlatır. Sadece asgari ücretle çalışanlar değil kamu emekçileri de aynı durumda. Maaş bordromuz 12 bine yakın bir rakamla başlıyor, ele geçen maaş 6 bin liraya düşüyor. Bu konularda biraz daha iyileştirici bir etkisi olabilir” şeklinde konuştu.

Nihayet Karaaslan isimli işyeri sahibi de vergi kesintisinin kaldırılmasını istedi. VOA Türkçe’ye konuşan Karaaslan, asgari ücretten alınan verginin fazla olduğunu belirterek şunları söyledi: “Asgari ücretin en az 4 bin olması lazım. 5 kiloluk yağ artık alamıyorsunuz. İnsanlar evlerine artık kiloluk yağ götürmeye başladı. Pet bardaklarla insanlara yağ satılmaya başlandı. Personele maaş veriyorsunuz personel 3 ve 6 aydan sonra vergi dilimine takılıyor. Aldıkları maaş da gittikçe düşüyor. Personel 3 bin, 3 bin 500 veriyorsanız Aralık ayına doğru bu 2 milyar 800’e düşüyor. Arada 700 liralık bir fark var bu personel için çok fazla bir para.”

