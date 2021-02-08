CHP’den Ayrılan İnce Memleket Hareketi’ni Partiye Dönüştürüyor

Ana muhalefet partisi CHP’den istifasını açıklayan eski Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Memleket Hareketi” adı altında başlattığı siyasi hareketini hem iktidar hem de muhalefet karşısında alternatif partiye dönüştüreceğini ilan etti.

24 Haziran 2018’deki seçime CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği yarışta, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında kaybeden Muharrem İnce, o günden bugüne kadar seçim süreci nedeniyle suçladığı parti yönetimi karşısında içeride değişim gücünü bulamadı ve CHP’den ayrılığını bugün resmileştirdi.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında CHP içerisinde “Memleket Hareketi” başlattığını duyurduktan sonra 4 Eylül’de Sivas’tan başlayarak farklı şehirleri ziyaret eden İnce, bugün artık yol ayrılığı noktasına geldiğini söyledi. Parti üyeliğini e-devlet sistemi aracılığıyla bugün sonlandıracağını açıklayan İnce, CHP Genel Merkezi’ne de istifasıyla ilgili yazılı gerekçesini hafta içerisinde ileteceğini ifade etti.

Muharrem İnce, aylardır partisine yönelik sert açıklamalar yapmasına karşın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere parti yönetimince “Erdoğan karşısında Cumhurbaşkanı adayı yapılmış iken partiden ihraç edilmemesi” şeklinde tavır alması nedeniyle CHP üyesi konumundaydı. Son olarak 29 Ocak’ta İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel’in CHP’den istifa etmesiyle birlikte İnce’nin yeni parti hazırlığını tamamladığı öne sürülmüştü. İnce de bugün salgın koşulları nedeniyle çalışma ofisi önünde açık havada düzenlediği basın toplantısıyla kendi liderliğinde kurulacak siyasi parti CHP’den istifa etme adımını attı.