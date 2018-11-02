Kuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli özelliğinin bilgi saklama ve kapalılık olduğunu ileri sürerek, Varlık Fonu'na ilişkin denetim raporlarının görüşüleceği toplantının kamuoyuna açık yapılması gerekirken, tutanak tutulmadan basına kapalı olarak yapılmak istendiğini; daha sonra ise söz konusu toplantının, bütçe görüşmelerinden sonra yapılmasına karar verildiğini anlattı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında bakanların, milletvekillerinin sorularını yanıtlaması gerektiğini belirterek, "45 dakika-1 saatlik süre içerisinde kendi propagandalarını yapıyorlar, sorularımıza, yorumlarımıza cevap vermiyorlar. Birkaç göstermelik soruya cevap verir gibi yaptıktan sonra 'Yazılı cevap vereceğiz.' deyip geçiştiriyorlar. Mümkün olduğunca bütçe görüşmelerinin medyada yer almamasını, kamuoyu tarafından bilinmemesini sağlamaya çalışıyorlar." dedi.

Bütçede özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin ödenek verilerinin saklanmaya çalışıldığını savunan Kuşoğlu, şöyle devam etti:

"Kamu-özel iş birliği çerçevesindeki anlaşmalara göre gerçekleşen ödemelerin ne kadar olduğunu bulamadık hala. Geçen yıl 6,2 milyar liralık ödenek konulmuştu, 2019 yılı için ne kadar ödenek var bilemiyoruz. Sayın Bakana birkaç kez sormamıza rağmen öğrenemedik. Kamu-özel iş birliği çerçevesinde yapılan hatalar, sıkıntılar söz konusu. Ulaştırma, enerji ve sağlık yatırımları için, lüzumsuz yatırımların bütçeye yük olmasını özellikle iktidar göstermek istemiyor."

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri yapılırken bakanlara, milletvekilerinin sorularını yanıtlaması için süre tanındığını hatırlatan Kuşoğlu, "45 dakika-1 saatlik süre içerisinde kendi propagandalarını yapıyorlar, sorularımıza, yorumlarımıza cevap vermiyorlar. Birkaç göstermelik soruya cevap verir gibi yaptıktan sonra 'Yazılı cevap vereceğiz.' deyip geçiştiriyorlar. Mümkün olduğunca bütçe görüşmelerinin medyada yer almamasını, kamuoyu tarafından bilinmemesini sağlamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.