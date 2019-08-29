CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "En küçük beldelerinden büyükşehirlere kadar Türkiye'nin her yerinde CHP belediyelerinin yolsuzlukla, israfla, hırsızlıkla, soygunla mücadeleye girişmesi ve başarılı olması göğsümüzü kabartıyor." ifadelerini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, CHP'li belediyelerin bir yandan yepyeni projeler için canla başla çalışırken, bir yandan da halka ait her kuruşun hesabını sorma peşinde olduğunu belirtti.

Millete, "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyeceğiz, yedirtmeyeceğiz." sözü verdiklerini anımsatan Torun, şu değerlendirmede bulundu:

"Çalmıyoruz, çaldırmıyoruz. Biz adlı adınca söyleyelim, hırsızlık düzenini, yolsuzluk ve israf düzenini bitiriyoruz. Halkın parası halkın yararına hizmet ve yatırıma dönüyor. Bir zümrenin değil tüm halkımızın refahı için hizmet ve yatırım dönemi başlamıştır. Ülkemiz yepyeni bir döneme girmiştir. Bizim için asıl önemli olan şey, ülkede tekrar alın terinin, çalışarak para kazanmanın ve liyakatin önemli olduğunu kabul ettirmektir. En küçük beldelerinden büyükşehirlere kadar Türkiye'nin her yerinde CHP belediyelerinin yolsuzlukla, israfla, hırsızlıkla, soygunla mücadeleye girişmesi ve başarılı olması göğsümüzü kabartıyor."