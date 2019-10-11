CHP'den, belediyeleri kaynakla buluşturma projesi

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP bünyesinde oluşturulan bir kurul, partili belediyelerin hazırladığı projelere kaynak bulmak amacıyla çalışma başlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimleriyle yerelde önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Belediye başkanlarının genel merkez tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Torun, kendilerinin de belediyelere her türlü desteği sunduklarını aktardı.

Belediyelerin hizmet üretirken en önemli sorunlarının kaynak olduğuna dikkati çeken Seyit Torun, bu sorunu aşmak için de başta AB olmak üzere fonların önemli olduğunu dile getirdi.

Bunun için 20 belediyeyi pilot olarak belirlediklerini aktaran Torun, "Yılbaşına kadar her ilçenin, beldenin kendi projesine göre fonlara başvurup kaynak almaya çalışacağız. Bunun için 6 kişilik uzmanlardan oluşan bir birim, profesyonel bir ekip kurduk." dedi.

Bu kapsamda ilk toplantılarını hafta içi Ankara'da gerçekleştirdiklerini bildiren Torun, şöyle konuştu: