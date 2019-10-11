CHP'den, belediyeleri kaynakla buluşturma projesi

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP bünyesinde oluşturulan bir kurul, partili belediyelerin hazırladığı projelere kaynak bulmak amacıyla çalışma başlattı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimleriyle yerelde önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi.
Belediye başkanlarının genel merkez tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Torun, kendilerinin de belediyelere her türlü desteği sunduklarını aktardı.
Belediyelerin hizmet üretirken en önemli sorunlarının kaynak olduğuna dikkati çeken Seyit Torun, bu sorunu aşmak için de başta AB olmak üzere fonların önemli olduğunu dile getirdi.
Bunun için 20 belediyeyi pilot olarak belirlediklerini aktaran Torun, "Yılbaşına kadar her ilçenin, beldenin kendi projesine göre fonlara başvurup kaynak almaya çalışacağız. Bunun için 6 kişilik uzmanlardan oluşan bir birim, profesyonel bir ekip kurduk." dedi.
Bu kapsamda ilk toplantılarını hafta içi Ankara'da gerçekleştirdiklerini bildiren Torun, şöyle konuştu:
"Bu çalışma kapsamında dünyada ve Türkiye'de ne kadar fon varsa hepsini bir liste halinde çıkardık. Bunlar arasında büyükelçilik fonları, bazı sivil toplum örgütlerinin fonları, AB ve Kalkınma Ajansları fonları bulunuyor. Belediyelerimizden de envanter istiyoruz, 'öne çıkarmak istediğiniz, kaynak aktarmak istediğiniz projeler hangileri' diye. Onu özelliklerine göre yönlendiriyoruz, ona göre de proje hazırlamalarını sağlıyoruz."
- Kapsam genişleyecek
İlk olarak 20 belediye ile çalışma yürüttüklerini tekrarlayan Seyit Torun, önümüzdeki aylarda bu kapsamın daha da genişleyeceğini söyledi.
Yeni yılla beraber bölge toplantıları düzenlemeye başlayacaklarının altını çizen Torun, "Bu toplantılarda belediyelerimizi toplayarak pilot çalışmamızdaki deneyimlerimizi, yöntemlerimizi onlarla paylaşacağız, projelerine destek olacağız." ifadesini kullandı.
Seyit Torun, belediyelerin en fazla "kırsal kalkınma" alanında projeler hazırladığını aktarırken, bunu alt yapıyla ilgili projelerin takip ettiğini belirtti. Torun, belediyelerin en büyük eksikliğinin makina parkında olduğunu ancak buradaki fonların ise çok kısıtlı olduğunu kaydetti.