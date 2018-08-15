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CHP'den, Beyoğlu'nda çöken binayla ilgili suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: - "Çöken bina ile ilgili ilçe başkanımız ve meclis üyelerimiz tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve dava açıyoruz"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beyoğlu Sütlüce'de çöken binayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri ve belediye meclis üyeleriyle, Sütlüce'deki çöken binada oturan vatandaşlarla, enkaz önünde bir araya geldi.

Basın mensuplarına açıklama yapan Kaftancıoğlu, binanın 24 Temmuz'da, önünde yapılan otel inşaatı nedeniyle çöktüğünü ileri sürerek, binada oturan 5 ailenin mağdur olduğunu belirtti.

Binanın çökmesinin ardından olay yerine gelerek, mağdur ailelerle görüştüklerini ifade eden Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

"24 Temmuz'dan bugüne kadar, il başkanlığımız, milletvekillerimiz ve ilçe başkanlığımız, bir komisyon oluşturarak, binanın çökme gerekçeleri ve bunun detaylarına dair bir rapor hazırladık. O raporda gördük ki, bu binanın çökme gerekçeleri arasında yanda usulsüz yapılan ve ruhsatının hala ne şekilde verildiği bilinmeyen bir otel inşaatı olduğu kadar, daha öncesinden belediyenin gereğini yapmayarak, aslında riskli olan bir yapıda gerekli güvenlik önlemlerini almadığı için ranta teslim edilen bir kentleşme nedeniyle göz göre göre binanın çöküşüne hep birlikte tanıklık ettik. Çöken bina ile ilgili, ilçe başkanımız ve meclis üyelerimiz tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve dava açıyoruz."

Suç duyurusuna ilişkin bilgi veren Kaftancıoğlu, "Suç duyurusunda bulunduk ve dilekçemizde, 'Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu İmar Müdürü Levent Çetin ve kimliği tarafımızca bilinmeyen ilgili inşaat sahibi, yapı denetim firması, müteahhit firma, varsa uygulayıcı taşeron firmayı kanunlara aykırı temel kazma ve inşaat izni vererek, kanuna aykırı olarak sürdürülen faaliyetine ilişkin olarak gerekli önlemleri almayarak, yeraltı sularının hareket etmesi ve boşalması suretiyle inşaat istinat duvarının çökmesi sonrası toprak kayması ve bina çökmesi suretiyle vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 151. ve 257. maddesi gereği soruşturma ve kamu davası açılması' yönünde bir beyanımız oldu." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise kent suçlarının İstanbul'da yüksek oranda yaşandığını savunarak, "Bu kente karşı işlenmiş birçok kent suçu var. Bu suçların mağdurları var, o mağdurlarla dayanışma için buradayız. Biz biliyoruz ki, İstanbul'da bu anlayış değişmezse kente ve insanlara karşı suç işleme devam edilecek." dedi.

CHP'li heyet, binanın yıkılması dolayısıyla mağdur olan ailelere bayram öncesi maddi yardımda bulundu.

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