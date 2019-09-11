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CHP'den, bildiri imzacısı akademisyenler için kanun teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 16:40 | Son Güncelleme

CHP, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararının ardından, ihraç edilen bildiri imzacısı 406 akademisyeninin görevine iadesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- CHP, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararının ardından, ihraç edilen bildiri imzacısı 406 akademisyeninin görevine iadesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Teklifin genel gerekçesinde, 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildirinin 11 Ocak 2016 tarihinde açıklandığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bildiriye imza atanlara yönelik eleştirisinin ardından OHAL döneminde 406’sının Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilip, haklarında dava açıldığı bildirildi. Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı ardından, 406 akademisyenin kamu görevlerine iadesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için teklifi verdiklerini söyledi.
'DRAMATİK SONUÇLAR DOĞURDU'
Özel, 11 Ocak 2016’da çok sayıda bilim insanının o günkü siyasi şartlara ilişkin bir bildiri imzaladığını anımsattı. Bu bildirinin kamuoyunda çokça tartışıldığını kaydeden Özel, "Elbette demokratik rejimler, en şok edici ifadelerin, kabul edilmese de kişilerin paylaştığı görüşlerin, şiddet çağırmıyorsa ve kanunları ihlal etmeye teşvik etmiyorsa, kişiler tarafından özgürce ifade edilebileceği rejimlerdir" dedi. Özel, gelinen noktada üniversiteler üzerindeki baskının devam ettiğini vurgulayarak, "Barış akademisyenlerinin görevlerinden ihraç edilmesi, pasaportlarına el konulduğu için yurtdışında derslere gidememeleri, ailelerinin pasaportlarına el konulmuş olması gibi son derece dramatik sonuçlar doğurdu. 26 Temmuz 2019 tarihinde daha önce yapılan başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, bu konuda hak ihlali olduğuna karar verdi. Gerekçeli kararında da, varsayımı aşan bir delil gösterilmediğine işaret etti" diye konuştu.
MİLLETVEKİLLERİ İLLERDE
Basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özgür Özel, CHP MYK’da alınan karar gereği, 1 Ekim Meclis açılışına kadar 120 milletvekilinin 24 ilde görevlendirildiğini belirterek, "Milletvekili arkadaşlarımız bu illerde saha çalışması yapacaklar. O illerdeki tespitler rapor haline getirilecek ve 1 Ekim’de Sayın Genel Başkanımıza sunulacak
DİYARBAKIR ANNELERİ
Özel, dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır’da HDP önünde eylem yapan annelerle ilgili de "Şu an itibarıyla anne sayısı 23’e ulaştı. Annenin gözyaşının rengi yoktur. CHP olarak annelerin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu ağlayan annelere bugüne kadar duyarsız kalan iktidar, ‘CHP sessiz kaldı’ diye eleştiriyor. Vallahi yalan, billahi yalan. Biz bu çocukların annelerinin yayındayız" diye konuştu.

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