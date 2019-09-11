HABER

CHP'den, bildiri imzacısı akademisyenler için kanun teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 16:52 | Son Güncelleme

  CHP, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararının ardından, ihraç edilen bildiri imzacısı 406 akademisyeninin görevine iadesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

CHP, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararının ardından, ihraç edilen bildiri imzacısı 406 akademisyeninin görevine iadesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Teklifin genel gerekçesinde, 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildirinin 11 Ocak 2016 tarihinde açıklandığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bildiriye imza atanlara yönelik eleştirisinin ardından OHAL döneminde 406’sının Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilip, haklarında dava açıldığı bildirildi. Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı ardından, 406 akademisyenin kamu görevlerine iadesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için teklifi verdiklerini söyledi.

'DRAMATİK SONUÇLAR DOĞURDU'

Özel, 11 Ocak 2016’da çok sayıda bilim insanının o günkü siyasi şartlara ilişkin bir bildiri imzaladığını anımsattı. Bu bildirinin kamuoyunda çokça tartışıldığını kaydeden Özel, "Elbette demokratik rejimler, en şok edici ifadelerin, kabul edilmese de kişilerin paylaştığı görüşlerin, şiddet çağırmıyorsa ve kanunları ihlal etmeye teşvik etmiyorsa, kişiler tarafından özgürce ifade edilebileceği rejimlerdir" dedi. Özel, gelinen noktada üniversiteler üzerindeki baskının devam ettiğini vurgulayarak, "Barış akademisyenlerinin görevlerinden ihraç edilmesi, pasaportlarına el konulduğu için yurtdışında derslere gidememeleri, ailelerinin pasaportlarına el konulmuş olması gibi son derece dramatik sonuçlar doğurdu. 26 Temmuz 2019 tarihinde daha önce yapılan başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, bu konuda hak ihlali olduğuna karar verdi. Gerekçeli kararında da, varsayımı aşan bir delil gösterilmediğine işaret etti" diye konuştu.

MİLLETVEKİLLERİ İLLERDE

Basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özgür Özel, CHP MYK’da alınan karar gereği, 1 Ekim Meclis açılışına kadar 120 milletvekilinin 24 ilde görevlendirildiğini belirterek, "Milletvekili arkadaşlarımız bu illerde saha çalışması yapacaklar. O illerdeki tespitler rapor haline getirilecek ve 1 Ekim’de Sayın Genel Başkanımıza sunulacak

DİYARBAKIR ANNELERİ

Özel, dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır’da HDP önünde eylem yapan annelerle ilgili de "Şu an itibarıyla anne sayısı 23’e ulaştı. Annenin gözyaşının rengi yoktur. CHP olarak annelerin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu ağlayan annelere bugüne kadar duyarsız kalan iktidar, ‘CHP sessiz kaldı’ diye eleştiriyor. Vallahi yalan, billahi yalan. Biz bu çocukların annelerinin yayındayız" diye konuştu.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)-

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Alaplı'da avlanan torikler 50 TL'den satıldıAlaplı'da avlanan torikler 50 TL'den satıldı
'Yüzüncü Yılında Sivas Kongresi Sempozyumu' düzenlendi'Yüzüncü Yılında Sivas Kongresi Sempozyumu' düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Batı Şeria tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Olay yeri keşif raporu tamamladı

Şule Çet davasında olay yeri keşif raporu tamamladı

ABD'li komutanlar Korgeneral Stephen Twitty ve Thomas Bergeson Şanlıurfa'ya geldi

ABD'li komutanlar Şanlıurfa'da

Son dakika: Anayasa Mahkemesi 'Wikipedia yasağını' genel kurula sevk etti

Wikipedia yasağında yeni gelişme!

Diyarbakır'da oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberiyle yıkıldı

Oturma eylemi yaparken aldığı haberle yıkıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'hız sınırı' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.