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CHP'den "bina görevlileri" broşürü

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 11:22 | Son Güncelleme

CHP tarafından bina görevlilerinin kanuni ve sosyal haklarının yer aldığı "Bina Görevlileri El Kitabı" ile "Bina Görevlileri İçin 25 Soru 25 Cevap" başlıklı broşür hazırlandı - Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: - "CHP, çalışanların örgütlenme ve toplu pazarlık haklarına sonuna kadar değer veren, hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi için mücadele etmiş ve bundan sonra da edecek bir partidir"

CHP tarafından bina görevlilerinin kanuni ve sosyal haklarının yer aldığı "Bina Görevlileri El Kitabı" ile "Bina Görevlileri İçin 25 Soru 25 Cevap" başlıklı broşür hazırlandı.

Partinin Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından hazırlanan el kitabı ve broşürde bina görevlilerine yasal hakları tanıtıldı.

"Bina Görevlileri El Kitabı"nda görevlilerin iş kanununa göre statüleri, iş kanunundan doğan hakları, çalışma ve izin süreleri, tazminatları, sosyal güvenlik kanunlarına göre haklarına ilişkin bilgilere yer aldı.

"Bina Görevlileri İçin 25 Soru 25 Cevap" broşüründe ise görevlilerin temel yasal haklarının yanında hastalandığında ne yapması gerektiğinden sendika üyeliğine kadar temel 25 soruya yanıt verildi.

CHP, el kitabı ve broşürü 81 ilde bina görevlilerine dağıtmaya başladı.

"Bina Görevlileri El Kitabı"na sunuş yazan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmanın CHP'nin sosyal demokrat kimliğinin gereği olarak emeğin korunması, çalışanların hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi için yapıldığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "CHP, kurucu değerlerinde ve programında da açıkça belirtildiği üzere örgütlü toplumun demokratik toplum olduğu inancıyla çalışanların evrensel ve anayasal hakları olan çalışma, örgütlenme ve toplu pazarlık haklarına sonuna kadar değer veren, çalışanların hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi için mücadele etmiş ve bundan sonra da edecek bir partidir." ifadesini kullandı.

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CHP'den "bina görevlileri" broşürü

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