CHP'den Bursa'da veba salgını iddiası

Hayvanların, Bursa İl Müdürlüğünün olumsuz raporlarına rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerinin olumlu raporlarıyla dağıtıldığını ileri süren Sarıbal, şunları kaydetti:

Sarıbal, bu işletmeleri gezdiklerini, veba salgını olduğunu, karantina tedbirlerinin ise tam anlamıyla uygulanmadığını gördüklerini iddia etti.

Hayvanlarda görülen vebanın ölümcül bir hastalık olduğunu belirten Sarıbal, bu hastalığın insana da bulaşma riski bulunduğunu aktardı.

"55 ölüm vakası gerçekleştiği bilinmekte. Bu sürelerde karantina koşulları tam olarak uygulanmıyor. Sağlam ve hasta hayvanlar ayrılmamış. Diğer sağlıklı hayvanlar ve insanlar risk altında. Sorumlu olan Tarım Bakanlığının kendisidir. Bu hayvanların dağıtılmasındaki sorumluların bulunup, cezalandırılması gerekir. Ayrıca karantina koşulları da tam anlamıyla yerine getirilmeli. Ben buradan Bursa Tarım Orman İl Müdürlüğünü derhal açıklama yapmaya, sadece bakmakla yetinen o Bakanı da istifaya davet ediyorum."

