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CHP'den Büyük Menderes havzası için çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2018 15:24 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: - "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yıllardır uygulamayı düşündüğü Büyük Menderes Havzasını kurtarma projesinin, uygulanmaya başlanmamasının telafisi yoktur" - "CHP olarak çağrımızdır; su kaynaklarımızın, havamızın, doğamızın, insanlarımızın, tüm canlıların yaşam hakkının sağlanması için gösterişli toplantılarla açıkladığınız eylem planlarını maliyet hesabı yapmadan uygulamaya geçiriniz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Büyük Menderes Havzasını kurtarma projesinin derhal hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Karaca, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta Menderes Nehri havzasında incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Nehrin kirliliğini aktaran bazı fotoğrafları gösteren Karaca, "Büyük Menderes Nehri'nde ve nehri besleyen derelerde istisnasız her hafta ya kirlilik kaynaklı bir renk değişimi ya da toplu balık ölümleri haberleri geliyor. Aydın Söke'den Ege'ye dökülen nehre Denizli ve Uşak illerinde deri, tekstil ve kentsel atıklar bırakılırken, Aydın'da jeotermal akışkanları, sanayi kuruluşlarının atıkları, maden tozları, zeytin karasuları, kentsel atıklar ve tarım ilaçları karışıyor." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 2016 yılında, Büyük Menderes Havzası Kirlilik Planı'nı hazırladığını ancak meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının ve bölge çiftçilerinin ısrarlı çağrılarına rağmen hala somut adım atılmadığını ileri süren Karaca, Bakanlığın, "endüstriyel nitelikli atık suların kontrolü amacıyla belirlenmiş önlemler tek tek ele alındığında, ortaya yüksek bir maliyetin çıkacağı öngörülmektedir." diyerek, hazırladığı planı uygulamadığını itiraf ettiğini söyledi.

Yüksek maliyet gerekçesiyle Menderes Nehri'nin günübirlik politikalara ve bürokrasideki zafiyetlere feda edildiğini savunan Karaca, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yıllardır uygulamayı düşündüğü Büyük Menderes Havzasını kurtarma projesinin, uygulanmaya başlanmamasının telafisi yoktur. Sadece Menderes değil etrafındaki tarım alanlarına zehir saçan ve insan sağlığını tehlikeye atan kirlilikle ilgilenilmiyor. Su kaynaklarımızdaki kirlilik sorununu çözmeden yeni sulama projeleri yapmak, kirliliği yeni tarım arazilerine ve kentlere taşımak anlamına gelir.

Türkiye'nin 59 su varlığı tehdit altında. Bunlardan 8'i artık geri dönüşü olmayan noktada kirlendi. 36 su varlığımızsa kırmızı alarm veriyor. Eğer acilen bir şey yapmazsak onlar da aynı kaderi yaşayacak. CHP olarak çağrımızdır; su kaynaklarımızın, havamızın, doğamızın, insanlarımızın, tüm canlıların yaşam hakkının sağlanması için gösterişli toplantılarla açıkladığınız eylem planlarını maliyet hesabı yapmadan uygulamaya geçiriniz. Çünkü hiçbir maliyet, insan hayatından daha değerli değildir. Hiçbir maliyet, verimli tarım arazilerinden, gıda güvenliğinden tasarrufu gerektirmez."

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Büyük Menderes havzası CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca

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