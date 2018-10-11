CHP'den Büyük Menderes havzası için çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Büyük Menderes Havzasını kurtarma projesinin derhal hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Karaca, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta Menderes Nehri havzasında incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Nehrin kirliliğini aktaran bazı fotoğrafları gösteren Karaca, "Büyük Menderes Nehri'nde ve nehri besleyen derelerde istisnasız her hafta ya kirlilik kaynaklı bir renk değişimi ya da toplu balık ölümleri haberleri geliyor. Aydın Söke'den Ege'ye dökülen nehre Denizli ve Uşak illerinde deri, tekstil ve kentsel atıklar bırakılırken, Aydın'da jeotermal akışkanları, sanayi kuruluşlarının atıkları, maden tozları, zeytin karasuları, kentsel atıklar ve tarım ilaçları karışıyor." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 2016 yılında, Büyük Menderes Havzası Kirlilik Planı'nı hazırladığını ancak meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının ve bölge çiftçilerinin ısrarlı çağrılarına rağmen hala somut adım atılmadığını ileri süren Karaca, Bakanlığın, "endüstriyel nitelikli atık suların kontrolü amacıyla belirlenmiş önlemler tek tek ele alındığında, ortaya yüksek bir maliyetin çıkacağı öngörülmektedir." diyerek, hazırladığı planı uygulamadığını itiraf ettiğini söyledi.