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CHP'den "büyüme" eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2018 16:34 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "2018'in üçüncü 3 ayına ilişkin büyüme verileri, Türkiye ekonomisinin sert bir yavaşlama sürecine girdiğini ve ekonomide durgunluğun başladığını gösteriyor" - "Yılın üçüncü 3 ayına ilişkin veriler, Türkiye ekonomisinde durgunluğun resmen başladığını teyit ediyor. Ekonomide yaşanan kur şokunun esasen 2018'in son çeyreğinde etkisini göstereceği dikkate alındığında Türkiye ekonomisi için 'en kötü'nün geçmediği, tersine tam önünde durduğu anlaşılıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 2018'in üçüncü 3 ayına ilişkin büyüme verilerinin Türkiye ekonomisinin sert bir yavaşlama sürecine girdiğini ve ekonomide durgunluğun başladığını gösterdiğini bildirdi.

Öztrak, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 1,6'lık büyüme oranını değerlendirdi.

Açıklanan rakamın ekonomik durgunluğun ilk adımı olduğunu savunan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"2018'in üçüncü 3 ayına ilişkin büyüme verileri, Türkiye ekonomisinin sert bir yavaşlama sürecine girdiğini ve ekonomide durgunluğun başladığını gösteriyor. Piyasalar 2018'in üçüncü 3 ayında yüzde 2 büyüme beklerken, gerçekleşen büyüme yüzde 1,6 oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış milli gelir rakamlarına göre ise yılın üçüncü üç ayında ekonomi, bir önceki üç aya göre, yüzde 1,1 daraldı. Özellikle yatırım harcamalarındaki sert daralma önümüzdeki günler için parlak bir tablo ortaya koymuyor. Yatırım harcamaları, 2009 krizinden bu yana ilk kez bu yılın üçüncü üç ayında daraldı."

Sadece yatırım harcamalarında değil, hane halkı tüketim harcamalarında da sert bir yavaşlama olduğuna dikkati çeken Öztrak, "Hane halkı tüketim harcamaları üçüncü 3 ayda sadece yüzde 1,1 artarken, özellikle dayanıklı tüketim malı harcamalarında yüzde 23,9, yarı dayanıklı tüketim malı harcamalarında yüzde 4,5 daralma olması, tüketicinin zaruri harcamaları dışında harcamalarını kestiğini gösteriyor." görüşünü savundu.

Öztrak, gerek yatırım gerekse dayanıklı tüketim malları harcamalarında yaşanan sert yavaşlamanın üretim cephesinde, özellikle sanayi üretimini olumsuz etkilediği ileri sürdü.

- "Ekonomi için en kötüsü geçmedi"

İnşaat sektörünün de iki çeyrek üst üste gerilemeyle resmen resesyona girdiğini öne süren Öztrak, şunları kaydetti:

"Ekonomide başlayan sert yavaşlama ve durgunluğun maliyeti ise emekçilere ciro ediliyor. 2018'in üçüncü üç ayında iş gücünün milli gelirden aldığı payın geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse bir puan gerilediği ve yüzde 31,6'ya düştüğü dikkati çekiyor. Yaşanan kur şoku ve ekonomik durgunluk dolar cinsinden milli geliri de aşağıya çekiyor. 2018’in üçüncü 3 ayında 12 aylık dolar cinsinden Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 833 milyar dolar ile 2011 seviyelerine kadar indi. Açıklanan yılın üçüncü 3 ayına ilişkin veriler, Türkiye ekonomisinde durgunluğun resmen başladığını teyit ediyor. Ekonomide yaşanan kur şokunun esasen 2018'in son çeyreğinde etkisini göstereceği dikkate alındığında Türkiye ekonomisi için 'en kötü'nün geçmediği, tersine tam önünde durduğu anlaşılıyor."

Faik Öztrak, milletin sağlam ferasetiyle, faturayı millete kesenlere, acı reçeteyi 81 milyona bölüştürmek isteyenlere 31 Mart'taki seçimlerinde okkalı bir tokat atmaya hazırlandığını vurguladı.

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