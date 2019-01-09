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CHP'den "Çalışan Gazeteciler Günü" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 14:55 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba - "Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesine dönen, işsiz gazeteci sayısının binlerle ifade edildiği, mesleğini yapabilen gazetecilerin hükümetin baskısı altında ezildiği ülkede, Çalışan Gazeteciler Günü kutlama değil, mücadele günüdür"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesine dönen, işsiz gazeteci sayısının binlerle ifade edildiği, mesleğini yapabilen gazetecilerin hükümetin baskısı altında ezildiği ülkede, Çalışan Gazeteciler Günü kutlama değil, mücadele günüdür." ifadesini kullandı.

Ağbaba, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti iktidarları döneminde neredeyse her üç gazeteciden birinin işsiz kaldığını savundu.

Televizyonların dolar üzerinden alınan yüksek uydu kirası nedeniyle, gazetelerin kağıda gelen yüksek zamlar nedeniyle kapanma aşamasına geldiğine dikkati çeken Ağbaba, iktidarın bu zor şartları daha da zorlaştırıp baskı ve sindirme politikası izlemesinin kabul edilemeyeceğini anlattı.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 703 sayılı KHK ile kapatılarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına dönüştürülmesinin ardından basın kartı almanın zorlaştırılıp, kart iptallerinin kolaylaştırıldığını ileri süren Ağbaba, şunları ifade etti:

"Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesine dönen, işsiz gazeteci sayısının binlerle ifade edildiği, mesleğini yapabilen gazetecilerin hükümetin baskısı altında ezildiği ülkede, Çalışan Gazeteciler Günü kutlama değil, mücadele günüdür. Çalışan gazetecilerin, işsiz gazetecilerin, tutuklu gazetecilerin yani tüm gazetecilerin özgür olduğu, güvenli, güvenceli ve insanca yaşayacağı bir Türkiye özlemiyle tüm gazetecilerimizi saygıyla selamlıyorum."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Çalışan Gazeteciler Günü

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