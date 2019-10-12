HABER

CHP'den "çalışanların ücretleri"ne ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2019 15:07 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 471, yoksulluk sınırı ise 6 bin 500 liraya dayanmıştır. Ücretli çalışanlar ve emekliler dahil olmak üzere, toplam 22,5 milyon yurttaş açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamakta, anayasada belirtilen adil ücret hakkından yararlanamamaktadır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 471, yoksulluk sınırı ise 6 bin 500 liraya dayanmıştır. Ücretli çalışanlar ve emekliler dahil olmak üzere toplam 22,5 milyon yurttaş açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamakta, anayasada belirtilen adil ücret hakkından yararlanamamaktadır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, son bir yılda elektriğe yüzde 60, doğal gaza yüzde 52, akaryakıta yüzde 30, gıdaya yüzde 50, tekel ürünlerine yüzde 60, beyaz ete yüzde 40 ve süte yüzde 50 zam geldiğini belirtti.

Artan hayat pahalılığı ve tüketim ürünlerinde yaşanan zamların ülke de ücretli geçinen milyonlarca asgari ücretliyi, memuru ve emekliyi açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum ettiğini savunan Ağbaba, şöyle devam etti:

"Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 471, yoksulluk sınırı ise 6 bin 500 liraya dayanmıştır. Ücretli çalışanlar ve emekliler dahil olmak üzere toplam 22,5 milyon yurttaş açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamakta, anayasada belirtilen adil ücret hakkından yararlanamamaktadır. AKP emekçilerimizi ve emeklilerimizi ülkenin birer yurttaşı olarak görmemektedir. TÜİK'in onca yapılan zammın aksine enflasyon oranını yüzde 9 seviyesinde olduğunu açıklaması ücreti ile geçinen milyonlarca yurttaşın nezdinde hiçbir geçerliliği yoktur. Eylül ayı asgari gıda harcamalarına baktığımızda bu durum net bir şekilde ortaya çıkmaktadır."

İstihdam oranlarının her geçen gün düşüşe geçtiğini, işsizliğin artık sosyal bir sorun haline geldiğini iddia eden Ağbaba, işsizliğin yüzde 13 seviyesine yükseldiğini kaydetti.

Ağbaba, ülkede dar tanımlı işsiz sayısının 4 milyonu geçtiğini, geniş tanımlı işsiz sayısının ise 8 milyona dayandığını vurgulayarak, devletin işsizliği azaltmaya yönelik gerekli ekonomik ortamı yaratmak zorunda olduğunu ifade etti.

PARTNERTükenmiştim!Tükenmiştim!
Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan çocuk işçi açıklamasıBakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan çocuk işçi açıklaması
Anahtar Kelimeler:
adil ücret hakkı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Yoksulluk sınırı

En Çok Okunan Haberler

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan Nusaybin'de önemli açıklamalar

Soylu'dan Nusaybin'de önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? Semih Yalçın duyurdu

MHP lideri Devlet Bahçeli Pazartesi mesaiye başlıyor!

Fahrettin Altun'dan YPG'nin gazetecilere saldırısına ilişkin açıklama

Altun'dan YPG'nin gazetecilere saldırısına ilişkin açıklama

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Türkiye'den çok sert tepki!

MHP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

MHP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama

HDP'den 'harekat' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.