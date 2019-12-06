HABER

CHP'den Ceren Özdemir'in ailesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 13:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Umarım bundan sonra böyle acı olayları yaşamayız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin, "Umarım bundan sonra böyle acı olayları yaşamayız." dedi.

Torun, beraberinde bir grup heyetle birlikte Ordu'nun Altınordu ilçesinde, öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in ailesini evinde ziyaret etti.

İlçeye bağlı Zaferi Milli Mahallesi'ndeki eve gelen Torun, burada baba Yılmaz ve anne Güfer Özdemir'e başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı.

Torun, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını ve içlerinin yandığını söyledi.

Böyle bir olayın yaşanmasının kendilerini olduğu gibi tüm Türkiye'yi çok üzdüğünü ifade eden Torun, "Kızımız hayatının baharında, gencecik yaşta ve gelecek hayalleri kurarken maalesef psikopat bir saldırganın saldırısı sonucu hayatını kaybetti." dedi.

"İnsanlık kaybetti, kadınlık kaybetti." ifadesini kullanan Torun, "Aslında Türkiye kaybetti. Görülüyor ki hukuk sistemimizde de eksiklikler var. Bu sürecin yönetilmesinde de bazı eksiklikler var. Umarım bundan sonra böyle acı olayları yaşamayız. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Acımız çok büyük. Ama bundan sonra başka Ceren'ler olmasın, bundan sonra böyle acıları yaşamayalım." diye konuştu.

Gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizen Torun, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili de gerekli çalışmalara bugün itibariyle başladık. Sabah yetkililerden bilgi aldık. Bu konuyu çok yakından takip edeceğiz. Konuya dahil olacağız. Ama şunu söyleyebilirim; bir yandan kadın cinayeti olması, bir yandan böyle bir adi saldırının olması hepimizi çok üzdü. Yarın Ankara'da bununla ilgili bir protesto yürüyüşü hazırlığı var. Biz onu unutmayacağız, unutturmayacağız. Sayın genel başkanımızın da bu yönde bir talimatı var."

Ceren'in bugün doğum günü olduğunu da anımsatan Torun, "Keşke onu kutlarken burada olsaydık. Ama onu rahmet ve minnetle anmak için buradayız. Hiçbir zaman unutmayacağız. Ceren Türkiye'nin bir başka yerinde başka bir şekilde yaşayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin "Meclis'te bununla ilgili ne gibi adımlar atılabilir" sorusu üzerine Torun, "Yargı sistemindeki infaz sisteminde bazı eksik ve hatalar var. Bu da görülmüş oldu. Mutlaka bu eksikliklerin giderilmesi için konunun takipçisi olacağız. Tekrar böyle bir olayın yaşanmaması için de gerekli olan tedbirlerin alınması adına bu konuyu dikkat çekeceğiz." dedi.

- "Bu problemi büyüklerimiz çözecek"

Baba Yılmaz Özdemir ise "Normalde idama karşıyız ama bu tür vakalarda idam cezası gerekiyor. Yarın yine bunları topluma bırakacaklar. Açığa alacaklar, açıktan yine kaçacaklar. Ben gül gibi çocuğumu 20 yıldır yetiştirmişim. Bunun kararını artık devlet büyükleri verecek. Bizim sorumluluğumuzda değil. Bu problemi büyüklerimiz çözecek." ifadelerini kullandı.

Ceren'in babası, şunları kaydetti:

"Biz devletin koruması altındayız, bizi de koruyacak, çocuklarımızı da koruyacak. Bu vatan hepimizin vatanı. O çocuğumuzu yetiştirmek için bu hale getirmek için 35 senedir garsonluk yapıyorum. Bize düşen vatana millete faydalı çocuklar yetiştirmek. Ben de onu yaptım zaten. Başka da elimden bir şey gelmez."

2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var 2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var
Samsun’da tüp gaz parlaması: 1 yaralıSamsun’da tüp gaz parlaması: 1 yaralı
Otizmli çocuğa soyunma odasındaki dayak kameradaOtizmli çocuğa soyunma odasındaki dayak kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ceren Özdemir CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun cinayet öğrenci ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırı davasında karar

Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırı davasında karar

Ceren'in katilinin 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer A. ortaya çıktı! Duyunca gözyaşlarına boğulmuş

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Termik santrallerle ilgili Bakan Kurum'dan yeni açıklama!

Bakan Kurum duyurdu! 1 Ocak'ta başlıyor

‘Laf atma’ cinayetinde milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

Milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

Milli kick boksçu Berke Şahin için istenen ceza belli oldu!

Milli kick boksçu Berke Şahin için istenen ceza belli oldu!

İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri resmen durduruldu

İBB'den flaş karar! Faaliyetleri resmen durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.