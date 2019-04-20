CHP'den çocuk işçiliği raporu

CHP tarafından hazırlanan çocuk işçiliği raporunda, dünya genelinde 159 milyon çocuk işçi bulunduğu ve her yıl ortalama 10-12 bin çocuk işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

CHP Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba'nın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi "Dünyada ve Türkiye'de Çocuk Emeği Sömürüsü Raporu"nu yayımladığı bildirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelecekte eşitliği, adaleti tesis edecek, yoksulluğu ve ölümleri engelleyecek, özgür ve yenilikçi bireyler olarak yeni akımlar, yeni fikirler üreterek dünyayı yönetecek çocuklara Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edildiği hatırlatılan raporda, "23 Nisan ne yazık ki çocuklarımızı pençesine alan eşitsizlik, yoksulluk ve ölümlerin pençesinde kutlanıyor." denildi.

Dünya genelinde çocuk emeği sömürüsü ve istismarının her geçen yıl daha da arttığına dikkati çekilen raporda, "Dünya genelinde 159 milyon çocuk işçi bulunmakta ve her yıl ortalama 10-12 bin çocuk işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmektedir." bilgisi paylaşıldı.