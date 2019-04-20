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CHP'den çocuk işçiliği raporu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 13:34 | Son Güncelleme

Rapordan: - "Dünya genelinde 159 milyon çocuk işçi bulunmakta ve her yıl ortalama 10 -12 bin çocuk işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmektedir" - "Türkiye'de 2015 yılında çırak işçi sayısı 245 bin iken şu an çırak işçi olarak çalıştırılan çocuk işçi sayısı 1 milyonu aşmış durumdadır"

CHP tarafından hazırlanan çocuk işçiliği raporunda, dünya genelinde 159 milyon çocuk işçi bulunduğu ve her yıl ortalama 10-12 bin çocuk işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

CHP Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba'nın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi "Dünyada ve Türkiye'de Çocuk Emeği Sömürüsü Raporu"nu yayımladığı bildirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelecekte eşitliği, adaleti tesis edecek, yoksulluğu ve ölümleri engelleyecek, özgür ve yenilikçi bireyler olarak yeni akımlar, yeni fikirler üreterek dünyayı yönetecek çocuklara Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edildiği hatırlatılan raporda, "23 Nisan ne yazık ki çocuklarımızı pençesine alan eşitsizlik, yoksulluk ve ölümlerin pençesinde kutlanıyor." denildi.

Dünya genelinde çocuk emeği sömürüsü ve istismarının her geçen yıl daha da arttığına dikkati çekilen raporda, "Dünya genelinde 159 milyon çocuk işçi bulunmakta ve her yıl ortalama 10-12 bin çocuk işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Bu çocuklardan 75 milyonunun fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyen işlerde çalıştırıldığı belirtilen raporda, çalışan çocuk işçilerinin 95 milyonunu erkek, 64 milyonunu ise kızların oluşturduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca çocuk işçilerin yüzde 72'sinin tarım, yüzde 16'sının hizmet sektörü, yüzde 12’sinin ise sanayi sektöründe çalıştırıldığı bildirildi.

Türkiye'de özellikle "mesleki eğitim" adı altında çocuk işçiliğin yasal hale getirildiği savunulan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’de 2015 yılında çırak işçi sayısı 245 bin iken şu an hali hazırda çırak işçi olarak çalıştırılan çocuk işçi sayısı 1 milyonu aşmış durumdadır. Ayrıca Türkiye’de yaklaşık olarak 600 bin civarında kayıt dışı çalışan çocuk işçi bulunmaktadır. Türkiye’de 'çırak' ve 'stajyer' adı altında milyonlarca çocuk zorunlu olarak çalıştırılarak emek sömürüsüne maruz kalmaktadır.

Türkiye'de çocukların 'stajyer' ve 'çıraklık' adı altında ucuz iş gücü olarak çalıştırılmalarına son verilmeli, 18 yaş altı çocukların çalıştırılmasının önüne geçilmesi için de gerekli yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir."

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