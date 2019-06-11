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CHP'den "çocuk işçiliğiyle mücadele" çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2019 16:26 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Türkiye genelinde çocukların maruz kaldığı her türlü sosyal ve psikolojik baskılara önlem olarak 'çocuk hakları' adı altında birimler kurulmalıdır. 18 yaş altı çocukların çalıştırılmasının önüne geçilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye genelinde çocukların maruz kaldığı her türlü sosyal ve psikolojik baskılara önlem olarak 'çocuk hakları' adı altında birimler kurulmalıdır. 18 yaş altı çocukların çalıştırılmasının önüne geçilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, "12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde yaşanan iş cinayetlerinde, her yıl ortalama 10-12 bin çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Türkiye'de özellikle "mesleki eğitim" adı altında çocuk işçiliğin yasal hale getirildiğini savunan Ağbaba, şöyle devam etti:

"Milyonlarca çocuk 'çıraklık' adı altında ucuz iş gücü olarak kullanılmaktadır. 2015 yılında çırak işçi sayısı 245 bindi. Türkiye'de bugün, 'çırak' olarak çalıştırılan çocuk işçi sayısı 1 milyonu aşmış durumdadır. Yaklaşık 600 bin civarında kayıt dışı çalışan çocuk işçi bulunmaktadır. 'Çırak' ve 'stajyer' adı altında milyonlarca çocuk zorunlu olarak çalıştırılarak emek sömürüsüne maruz kalmaktadır."

Ağbaba, Türkiye'de 2016-2018 arasında toplam 190 çocuk işçinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2019'un ilk 5 ayında en az 26 çocuk işçinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Türkiye'de çocuk işçilerin en çok yüzde 57,1 ile tarım sektöründe çalıştırıldığını aktaran Ağbaba, bunu yüzde 27,1 ile hizmet sektörü, 15,8 ile sanayi sektörünün takip ettiğini, ayrıca sokakta çalışan çocukların da bulunduğunu ifade etti.

Çocuk işçiliğiyle mücadele için, çocukların "stajyerlik" ve "çıraklık" adı altında ucuz iş gücü olarak çalıştırılmalarına son verilmesi gerektiğini vurgulayan Ağbaba, "Türkiye genelinde çocukların maruz kaldığı her türlü sosyal ve psikolojik baskılara önlem olarak 'çocuk hakları' adı altında birimler kurulmalıdır. 18 yaş altı çocukların çalıştırılmasının önüne geçilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir." önerilerinde bulundu.

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