CHP'den Çolpan Işın Taner'e kınama

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, toplumda büyük infial yaratan 4 yaşında çocuğun tacize uğraması olayını siyasi malzeme konusu yapan ve kendisini yaşam koçu olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'e tepki gösterdi.

Kendisini yaşam koçu olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in, İstanbul'da tacize uğrayan 4 yaşındaki çocukla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşım büyük tepki çekmişti.

"Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti’nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti’yi destekleyenlerden biri olacaksa bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa…" şeklinde paylaşımda bulunan Çolpan Işın Taner'e bir tepki de CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'den geldi.

"Çolpan Işın Taner'i kınıyorum ve vicdanıyla muhasebeye davet ediyorum." diyen Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuk tacizleri, tecavüzleri bu memleketin kanayan yarasıdır. Bu anlamda böyle bir açıklamayı hangi akılla, hangi fikirle yaptığını anlamakta zorlanıyorum. Çocuk ve siyaset bir arada düşünülebilir mi? Nasıl ki çocuk, taciz ve tecavüz bir arada düşünülemezse, çocukla siyaset de bir arada düşünülemez."