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CHP'den Çolpan Işın Taner'e kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 14:27 | Son Güncelleme

Toplumda büyük infial yaratan 4 yaşında çocuğun tacize uğraması olayını siyasi malzeme konusu yapan ve kendisini yaşam koçu olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'e CHP'den tepki geldi - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse: - "Çolpan Işın Taner'i kınıyorum ve vicdanıyla muhasebeye davet ediyorum" - "Bu kişi otursun bir düşünsün, bir empati kursun. Çocuğu var mı bilmiyorum, bir empati kursun. Ondan sonra bu değerlendirmesini bir açıklamayla kınasın. Kendi kendini kınasın. Böyle bir şey olamaz, bunu asla kabul edemeyiz"

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, toplumda büyük infial yaratan 4 yaşında çocuğun tacize uğraması olayını siyasi malzeme konusu yapan ve kendisini yaşam koçu olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'e tepki gösterdi.

Kendisini yaşam koçu olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in, İstanbul'da tacize uğrayan 4 yaşındaki çocukla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşım büyük tepki çekmişti.

"Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti’nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti’yi destekleyenlerden biri olacaksa bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa…" şeklinde paylaşımda bulunan Çolpan Işın Taner'e bir tepki de CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'den geldi.

"Çolpan Işın Taner'i kınıyorum ve vicdanıyla muhasebeye davet ediyorum." diyen Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuk tacizleri, tecavüzleri bu memleketin kanayan yarasıdır. Bu anlamda böyle bir açıklamayı hangi akılla, hangi fikirle yaptığını anlamakta zorlanıyorum. Çocuk ve siyaset bir arada düşünülebilir mi? Nasıl ki çocuk, taciz ve tecavüz bir arada düşünülemezse, çocukla siyaset de bir arada düşünülemez."

- Çocuklar siyaset üstüdür

Çocukların tamamen siyaset üstü olduğuna dikkati çeken Fatma Köse, "Bir çocuğu siyaset malzemesi yapmak vicdansızlıktır." açıklamasında bulundu.

Köse, şöyle devam etti:

"Çocuk tacizi bu memleketin kanayan yarasıdır. Biz yıllardır 'çocuk tacizleri ve tecavüzleri dursun' diye mücadele ederken, böyle bir açıklamayı şiddetle kınıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Yok efendim şu partinin çocuklarıymış, yok bu partinin çocuklarıymış... Çocuk diyoruz, adı üzerinde, çocuk. Bu nasıl bir vicdansızlıktır, anlamakta zorlanıyorum. Bu kişi otursun bir düşünsün, bir empati kursun. Çocuğu var mı bilmiyorum, bir empati kursun. Ondan sonra bu değerlendirmesini bir açıklamayla kınasın. Kendi kendini kınasın. Böyle bir şey olamaz, bunu asla kabul edemeyiz."

- "Kravat taktı, takım elbise giydi" diye indirim olamaz

Çocuk istismarlarına karşı caydırıcı yasaların bir an önce çıkarılması gerektiğini bildiren Fatma Köse, "İvedilikle caydırıcı yasalar çıkmalı ve iyi hal indirimlerinin kaldırılması gerekiyor ki bu çocuk tacizi ve tecavüzlerinin önü kapansın." dedi.

"Kravat taktı, takım elbise giydi" diye yapılan iyi hal indirimlerinin kabul edilemeyeceğini aktaran CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse, şu açıklamaları yaptı:

"Bunlar devam ederse, çocuk tecavüzleri ve tacizleri artarak devam edecektir. Nitekim son yıllarda gerek çocuk tacizleri, gerek kadın cinayetleri, gerekse kadın tacizleri artarak devam etmiştir. Bunların nedenlerini araştırdığımızda önümüze çıkansa işte bu caydırıcı yasaların olmayışı ve bilakis bu kişilerin cesaretlendirilmesidir."

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