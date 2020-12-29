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CHP’den Demirtaş’a ziyaret

29.12.2020 21:16 | Son Güncelleme:
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TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi’nde ziyaret etti.

CHP’liler, Demirtaş ve Kavala yargılamalarının muhalefete baskı aracı haline getirildiğini açıkladı.TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Ali Haydar Hakverdi ile Sevda Erdan Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Kılıç ile Hakverdi, komisyon üyeleri olarak tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı her türlü hak ihlali ile hukuk dışılığı araştırma görevini sürdüklerini dile getirdi. Demirtaş’a ziyaretlerini de bu kapsamda gerçekleştirdiklerini açıklayan Kılıç ile Hakverdi, yaptıkları ortak açıklamada Demirtaş’ın dört yılı geçen uzun tutuklunun halinin Ceza Kanunu, Anayasa ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğu görüşüne yer verdi.

"Demirtaş hedef gösteriliyor"

Demirtaş’ın hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmamasına karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sürekli terörist olarak hedef gösterildiğini dile getiren Kılıç ile Hakverdi, Demirtaş’la ilgili olarak yargının bağımsız karar vermesinin engellendiğini söyledi.

Kılıç ile Hakverdi yaptıkları ortak yazılı açıklamada tıpkı Demirtaş gibi iş insanı Osman Kavala yargılamasının da iktidarın muhalefete baskı aracı haline dönüştüğünü öne sürdüler.

Açıklamada hükümete "Bu durum birçok ihlali de beraberinde getirmekte, ülkemizi dünyada hukuk ve demokrasi alanında her geçen gün daha geriye götürmektedir. Siyasi yargılamalar ve uzun tutukluluk halleri her şeyden önce insan hakkı ihlalidir. AİHM’in verdiği karar uyarınca Demirtaş’a yönelik insan hakkı ihlaline son verilmeli ve mahkemenin verdiği karar uygulanarak tutukluluğun sonlanması gerekmektedir" çağrısı yapıldı.

DW / HK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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