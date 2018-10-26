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CHP'den "dış politika" eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2018 16:43 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel: - "Suud Kralı için milli yas ilan eden AKP, üç yıl sonra Kaşıkçı cinayetiyle yüz yüze kaldı. Bu, AKP'nin dış politikasının iflasıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "Suud Kralı için milli yas ilan eden AKP, üç yıl sonra Kaşıkçı cinayetiyle yüz yüze kaldı. Bu, AKP'nin dış politikasının iflasıdır." görüşünü savundu.

Açıkel, yazılı açıklamasında, Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz el-Suud'un vefatı sebebiyle 24 Ocak 2015'te bir günlük milli yas ilan ettikten üç yıl sonra, Suudi Arabistan'ın Türkiye'de Kaşıkçı cinayetini işlediğine dikkati çekti.

Bu durumun, AK Parti'nin "hatalı ve maceraperest" dış politikasının bir sonucu olduğunu iddia eden Açıkel, Cemal Kaşıkçı cinayetinin siyasi magazine ve komplo teorilerine hapsedilmemesi gerektiğini belirtti.

Açıkel, şunları kaydetti:

"Bu cinayet de gösteriyor ki Türkiye'nin egemenliği ihlal edilmiştir, Türkiye, yabancı gazetecilerin katledildiği ve birbiriyle çatışan İslamcı akımların oyun alanı olan bir ülkeye dönüşmüştür. Türkiye'nin Ortadoğu siyasetiyle bu kadar iç içe girmesi doğru ve kabul edilir değildir. AKP, Türkiye'yi demokratik uygarlık çizgisinden, uluslararası hukuk, küresel itibar çizgisinden dışarıya çıkarıyor. Türkiye, AKP döneminde Avrupa Birliği perspektifinden, demokratikleşme perspektifinden hızla uzaklaşıyor.

Maalesef Cemal Kaşıkçı cinayeti, Türkiye adına küçük düşürücü ve itibar zedeleyici bir büyük tablonun sonucu olmuştur. Suud Kralı için milli yas ilan eden AKP, üç yıl sonra Kaşıkçı cinayetiyle yüz yüze kaldı. Bu, AKP'nin dış politikasının iflasıdır."

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