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CHP’den "Diyarbakır Annelerine" Ziyaret

03.03.2021 23:19 | Son Güncelleme:
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CHP’den "Diyarbakır Annelerine" Ziyaret

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, PKK’ya katılan çocuklarının geri getirilmesi için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerle görüştü

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, PKK’ya katılan çocuklarının geri getirilmesi için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerle görüştü.

Tahir Elçi Cinayeti davasına katılmak üzere Diyarbakır’a gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, duruşmanın ardından, ailelerin oturma eylemi yaptığı çadırı ziyaret etti.

Ziyaretin başında bazı aileler CHP heyetine tepki gösterdi. Aileler CHP’yi HDP’ye destek vermekle suçladı. Ancak tepkilere rağmen Özel ve Tanrıkulu ailelerle görüştü. CHP heyeti çadırdan ayrılırken, ailelerin HDP aleyhine slogan atması dikkat çekti.

Ziyareti VOA Türkçe’ye değerlendiren Özel, tepkileri göze alarak gittiklerini söyledi. Cumartesi ve Diyarbakır annelerinin birbirinden ayrılmaması gerektiğini savunan Özel şunları söyledi: “Oradaki annelerin hepsi ile teker teker görüştük. Her biri kendi çocuklarının durumunu anlattılar. Annelerin gözlerinde kendi çocuklarına kavuşmaları için bir umut ışığı arıyorlar. Herkesten bu konuda yardım istiyorlar. O anneleri manipüle etmeye çalışan bir ekip var, iktidara yakın basın-yayın organlarını hemen haberdar eden, annelerin yanında Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiren sözler söyleyenler oldu. Ama annelerin büyük bir kısmının ona iştirak etmemesi çok kıymetliydi. Çocuğunun hayatından endişe eden bir annenin durumunu anlatması, feveran etmesi normal. Biz zaten oradaki tepkileri de göze alarak gitmiştik. Annelerle kurduğumuz iletişimin kendisini çok sağlıklı buluyoruz. Annelerin oradaki varlığını Adalet ve Kalkınma Partisi açısından siyasete manipüle etmeye çalışan bir grubun bazı hareketleri onları da işin doğası gereği karşılıyoruz. Cumartesi Anneleri’nin yanına da gidiyoruz Diyarbakır annelerini yanına da gidiyoruz. Cumartesi Anneleri ve Diyarbakır annelerini birbirinden ayırmak, bir grubu şeytanlaştırmak, diğer tarafı kutsallaştırmak ya da tersini yapmak, bu ülkenin yapabileceği en büyük hata. Diyarbakır anneleri ile Cumartesi Anneleri aynı sıcaklıkla, aynı empatiyle aynı yakınlıkla ilişki kurmamız gerekiyor. Bütün Türkiye'nin bunu yapması lazım”

İnsan Hakları Eylem Planı’na eleştiri

Daha sonra Dicle Toplumsal Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ‘Tigris Diaylogları’ isimli toplantıya katılan Özel, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine hitaben bir konuşma yaptı. Sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nı eleştirerek başlayan Özel, ‘Şaka gibi, 20 yıl sonra yine reform. Asliye ceza mahkemelerine itirazın yine asliye cezaya yapılmasının getirdiler. Dün diyor ‘Bu çok yanlış kaldırıyoruz’. Getirenler kaldırıyor, adı reform oluyor. İnsan hakları eylem planı açıklarken bile bazıları için gerçekleşeceğini, bazıları için gerçekleşmeyeceğini söyledi. Bazılarını gül, bazılarını diken gördüğünü ifade eden bir yaklaşım” dedi.

Özel, terör ve şiddetin AKP politikalarını toplumun bir kısmında meşrulaştırdığını savunarak şunları söyledi: ”Terörün, şiddetin varlığı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin güvenlikçi politikalarına, faşizme varan baskılarına karşı, toplumun bir kısmında bunları meşrulaştıran bir bahaneye dönüştü. Şiddetin varlığı, terörün varlığı, bugün ülkeyi kendinden hiçbir şeyin hesabı sorulmadan yönetmek isteyenlerin işine geliyor. Burada alınabilecek her inisiyatifin, ortaya konulabilecek her önleyici tercihin, engelleyici tavrın çok kıymetli olduğunu değerlendiriyorum.”

Özel, Türkiye’nin yeni bir toplum sözleşmesi yapmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin 83 milyonun tamamını kapsayacak yeni bir anlayışa ihtiyacı var. Bunun yapılacak ilk seçimden sonra mümkün olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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