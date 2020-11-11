CHP’den Diyarbakır’daki İntiharlara İlişkin Rapor

CHP, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, son zamanlarda artan intihar vakalarına dair bir rapor hazırladı. Rapora göre, 2 ay içerisinde 18-28 yaşları arasında 7 kişi yaşamına son verdi.
Berat Yalçın, Zehra Eken, Ferhat Yavuz, Ahmet Kırıcı, İmam Kılıç, Cennet Ortaç ve Dindar Gür. Bu isimler, CHP’nin Silvan’daki intiharlara dair raporunda biraraya geldi. Son aylarda ilçedeki intiharların artması üzerine CHP, Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığında bir heyeti ilçeye gönderdi. CHP heyeti önce intihar edenlerin yakınlarıyla görüştü. Yakınlarının heyete verdiği bilgilerden bazıları şöyle;
“İmam Kılıç’ın arkadaşları ve isminin açıklanmasını istemeyen komşuları, İmam’ın çok başarılı bir öğrenci olduğunu, evleri köyde olduğu için Silvan’da okuduğunu, 12. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, üniversite sınavına hazırlanmak istediğini, babasının harçlık dahi vermediğini, üniversite sınavı için ders almak, kursa gitmek istediğini, babasının göndermediğini, işte çalışmaya zorladığını, okuma ısrarında olması nedeniyle dövdüğünü, bu nedenle annesinin yanına gittiğini, döndüğünde köye gitmediğini, ve Diyarbakır’da bir gece parklarda uyuduğunu” söylediler.
Ferhat Yavuz’un babası 58 yaşında ve hamallık yaparak geçinmeye çalışıyor. Haftada bir iki kez iş bulabiliyor. Baba 50-60 TL günlük yevmiye aldığını, intihar eden oğlunun bu duruma çok içerlediğini, bir mobilyacıda iş bulduğunu, ailesine destek olmak için az ücretlerle çok çalıştığını söyledi. Ferhat’ın, çok kötü şartlarda olan ve yaşamak zorunda kaldıkları kerpiç evde intihar etmesinin nedeninin, yoksulluklarına ve kendilerine destek olmayan devlete bir mesaj vermek istediği belirtiliyor.
Dindar Gür, bekçilik sınavını kazanmış ancak mülakatta elenmiş. Babanın anlatımlarına göre askerliğini başarılı bir şekilde yapan, iki takdirnameyle askerlik görevini tamamlayan bir genç. Bekçilik sınavında isminin önce kazananlar listesinde olduğu, bu nedenle bulduğu başka bir işi geri çevirdiği, ancak kazanan diğer arkadaşları göreve başladığı halde, kendisinin başlatılmaması üzerine yetkili makamlara bunu sorduğu ve bu şekilde isminin listeden çıkarıldığını öğrendiği ifade ediliyor. Günlerce “Suçum Ne?” diyerek isyan eden Dindar, sorunu öğrenmek için yetkili kamu kurumlarına gidip geliyor ancak kendisine bilgi verilmiyor. Bu nedenle babasını göndererek listeden çıkarılmasının sebebini öğrenmeye çalışıyor. Babası, kendisine verilen bilgide Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşımda yeşil kırmızı sarı renklerde sapı olan meyve bıçağıyla, meyve soyarken çekilmiş fotoğrafı olduğu bilgisinin kendisine verildiğini ifade ediyor. Dindar’ın yerine torpili olan bir başkasnını işe alındığı, başka iş bulamadığı için girdiği bunalım sonucu intihar ettiği anlaşılıyor.
‘Sorun Ekonomik’
CHP heyeti raporda şu önerilere yer verdi;
-İlçenin sosyo ekonomik yapısı nedeniyle yaşanan güçlüklerin giderilmesi, ailelerin maddi-manevi desteklenmesi için takip ve ilerleyen süreçte örgütümüzün temasını sürdürmesi önem arz etmektedir.
- Ailelerin hukuki ve psiko-sosyal desteğe ihtiyaçları giderilmelidir. Abi ya da ablasını kaybeden ailenin diğer çocukları, devletin izleme mekanizmaları gereği özenle takip edilip desteklenmelidir.
- Madde bağımlılığıyla mücadele için pandemi koşullarında, AMATEM’lerin yaşadığı hizmet sıkıntılarının aşılmasına yönelik bütünlüklü ve öncelikli politika gereklidir.
-Ailelerin anlatımlarından, işsizlik, sosyal ve kültürel açıdan hizmet gitmeyen bölgelerdeki yoksunluk, internetin aşırı ve yoğun kullanımı gibi göstergeler dikkate alınmalıdır.”
Ne yapılmalı?
Raporu VOA Türkçe’ye değerlendiren Psikolog Duygu Berekatoğlu, intihar rakamlarının yıllardır yüksek olduğunu söyledi. Berekatoğlu, CHP’nin raporunda ekonomik sorunların öne çıktığını belirterek “İntihar konusunda sosyal devlet ilkesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Yoksulluk ve maddi sıkıntı yaşayan kesimleri yardımlara bağımlı hale getirmeyecek üretim ve paylaşımı merkeze alan projeler yapılmalı. Sosyal ve ekonomik adaletsizlik konusunda da çalışmalar yapılmalı. Özellikle psikolojik destek çok önemli, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla özelde intihar ve genelde psikolojik sorunlarla ilgili çalışmalar yapılmalı, gerekirse merkezler kurulmalıdır. İntiharı önleme, sadece bireysel düzeyde kişilere müdahale etmekle olanaklı değildir. Bu yüzden devlet politikası çok önemli” dedi.
Berekatoğlu’na göre intihar konusunda topluma düşen görevler de var. Berekatoğlu bu görevleri ”Sosyal medyada intihar vakalarına dair paylaşımların altına ‘intiharın çözüm’ olduğunu belirten yorumlar yapılmaması gerekir. Yaşadığı zorlukların neler olduğunu sorunca yargılamadan dinlemek ve yaşadığı sorunların önemsiz olduğunu ya da başkalarının daha önemli sorunları olduğunu söyleyip durumu normalleştirmemek gerek. Birlikte çözüm yolları araştırmak gerek. Kişilere tavsiye vermek yerine birlikte sorunları çözme yolları araştırılmalı” şeklinde sıraladı.