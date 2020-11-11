CHP’den Diyarbakır’daki İntiharlara İlişkin Rapor

“İmam Kılıç’ın arkadaşları ve isminin açıklanmasını istemeyen komşuları, İmam’ın çok başarılı bir öğrenci olduğunu, evleri köyde olduğu için Silvan’da okuduğunu, 12. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, üniversite sınavına hazırlanmak istediğini, babasının harçlık dahi vermediğini, üniversite sınavı için ders almak, kursa gitmek istediğini, babasının göndermediğini, işte çalışmaya zorladığını, okuma ısrarında olması nedeniyle dövdüğünü, bu nedenle annesinin yanına gittiğini, döndüğünde köye gitmediğini, ve Diyarbakır’da bir gece parklarda uyuduğunu” söylediler.

Ferhat Yavuz’un babası 58 yaşında ve hamallık yaparak geçinmeye çalışıyor. Haftada bir iki kez iş bulabiliyor. Baba 50-60 TL günlük yevmiye aldığını, intihar eden oğlunun bu duruma çok içerlediğini, bir mobilyacıda iş bulduğunu, ailesine destek olmak için az ücretlerle çok çalıştığını söyledi. Ferhat’ın, çok kötü şartlarda olan ve yaşamak zorunda kaldıkları kerpiç evde intihar etmesinin nedeninin, yoksulluklarına ve kendilerine destek olmayan devlete bir mesaj vermek istediği belirtiliyor.

Dindar Gür, bekçilik sınavını kazanmış ancak mülakatta elenmiş. Babanın anlatımlarına göre askerliğini başarılı bir şekilde yapan, iki takdirnameyle askerlik görevini tamamlayan bir genç. Bekçilik sınavında isminin önce kazananlar listesinde olduğu, bu nedenle bulduğu başka bir işi geri çevirdiği, ancak kazanan diğer arkadaşları göreve başladığı halde, kendisinin başlatılmaması üzerine yetkili makamlara bunu sorduğu ve bu şekilde isminin listeden çıkarıldığını öğrendiği ifade ediliyor. Günlerce “Suçum Ne?” diyerek isyan eden Dindar, sorunu öğrenmek için yetkili kamu kurumlarına gidip geliyor ancak kendisine bilgi verilmiyor. Bu nedenle babasını göndererek listeden çıkarılmasının sebebini öğrenmeye çalışıyor. Babası, kendisine verilen bilgide Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşımda yeşil kırmızı sarı renklerde sapı olan meyve bıçağıyla, meyve soyarken çekilmiş fotoğrafı olduğu bilgisinin kendisine verildiğini ifade ediyor. Dindar’ın yerine torpili olan bir başkasnını işe alındığı, başka iş bulamadığı için girdiği bunalım sonucu intihar ettiği anlaşılıyor.