CHP'den "Doğa Hakları Manifestosu"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "CHP, insanı merkeze alan, doğayı 'insanın mülkü' olarak gören, doğal kaynakları sınırsızca ve sorumsuzca tüketen politikaların yerine, doğanın haklarının teslimini ve çevre sorunlarının çözümü için etkin mücadeleyi, herkesin görevi olarak kabul etmektedir." dedi.

Karaca, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak 7 bölge, 7 ilke ve doğa için adalet anlayışıyla "Doğa Hakları Manifestosu" hazırladıklarını bildirdi.

7 ilkenin yer aldığı söz konusu manifestoyu açıklayan Gülizar Biçer Karaca, doğanın insan ile olan ilişkisini, "Doğa Hakları" çerçevesinde değerlendirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"CHP, insanı merkeze alan, doğayı 'insanın mülkü' olarak gören, doğal kaynakları sınırsızca ve sorumsuzca tüketen politikaların yerine, doğanın haklarının teslimini ve çevre sorunlarının çözümü için etkin mücadeleyi, herkesin görevi olarak kabul etmektedir. Bu görev, yaşam hakkının yanı sıra sosyal adalet ilkemizin de bir gereğidir. Daha adil ve eşit bir toplum inşa etmenin ön koşulu, doğa hakları yönünde davranış ve tutum geliştirmek ve çevre adaletini sağlamakla mümkündür. CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yürütücülüğünde 81 ilde oluşturulan 'Doğa Hakları İzleme Kurulu', CHP örgütlerinin, CHP Doğa Hakları Politikası'nı tüm Türkiye'de, yerel savunucular, çevre ve ekoloji örgütleri ve savunucularla birlikte yürütmesini sağlayacaktır."