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CHP'den "Doğa Koleji" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2019 14:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: - "Velilerimizin çığlığı, çocuklarımızın gelecek kaygısıdır. Öğretmenlerimizin çığlığı, üç kuruşluk maaş için değildir, öğrencilerinin gelecek kaygısıdır" - "Maarif Vakfı, FETÖ'nün okullarını almaktan vazgeçsin. Gelsin bu okulla bu çocuklara sahip çıksın"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Doğa Koleji ile ilgili olarak, "Bir haftadır devam eden öğretmenlerin ve öğrenci velilerinin feryadı Türkiye'nin gündeminde. Ancak bu durum parlamentoda dillendirilmiyor." dedi.

Kaya, bir süredir maddi sıkıntı yaşadığı belirtilen Doğa Koleji'nin Eryaman'daki şubesini ziyaret ederek, okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerle görüştü.

Daha sonra okul önünde yaptığı basın açıklamasında, 2002'de kurulan kolejin 2016'da bir inşaat şirketine devredildiğini söyleyen Kaya, öğrenci velilerinin verdiği paranın inşaata aktarıldığını iddia etti.

Öğrencilerin kolejde yaşanan sorunlardan etkilendiğine dikkati çeken Kaya, "Bir haftadır devam eden öğretmenlerin ve öğrenci velilerinin feryadı Türkiye'nin gündeminde. Ancak bu durum parlamentoda dillendirilmiyor. Velilerimizin çığlığı, çocuklarımızın gelecek kaygısıdır. Öğretmenlerimizin çığlığı, üç kuruşluk maaş için değildir, öğrencilerinin gelecek kaygısıdır. 82 bin öğrenci, 13 bin 500 çalışan ve yaklaşık 500 bin aileyi ilgilendiren bir kurum, ne yazık ki çökertiliyor." ifadelerini kullandı.

Kolej yöneticileri ve öğretmenlerinin aylardır maaş almadığını anlatan Kaya, "Maarif Vakfı, FETÖ'nün okullarını almaktan vazgeçsin. Gelsin bu okulla bu çocuklara sahip çıksın." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "özel okul açanlara teminat yatırma koşulu getirilsin" açıklamasını destekleyen Kaya, yasanın TBMM'ye gelmesi durumunda, parti olarak da destek vereceklerini vurguladı.

CHP Mersin Milletvekilli Ali Mahir Başarır da öğrenci velilerine ve öğretmenlere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Velilerin, öğrencilerin toplanan paraları betona yatırıldı. Bugün bizim çocuklarımız, eğitim alamayacak duruma geldi." dedi.

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CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya doğa koleji

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