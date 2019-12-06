CHP'den Doğa Koleji önünde basın açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, iktidara çağrı yaparak, "Diyoruz ki, Afrika'da ve yurt dışında FETÖ'nün okullarına vereceğiniz parayı, gelin Türkiye'de 82 bin öğrencisi olan Doğa Koleji eğer bir devir yapmak istiyorsa bu devri Maarif Vakfı vasıtasıyla siz alın." ifadesini kullandı. Kaya, bir süredir maddi sıkıntı yaşadığı belirtilen Doğa Koleji'nin Çukurambar'daki şubesini ziyaret ederek, okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüştü. Okul dışında bekleyen velilerle de görüşen Kaya, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Kendisinin de 32 yıllık öğretmen olduğunu hatırlatan Kaya, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesi ile Doğa Koleji'nde yaşanan sorunları en yetkili ağızlardan dinlemek için okula geldiğini bildirdi. Kolejde yaşanan sıkıntıların kendilerini derinden etkilediğini vurgulayan Kaya, "Çünkü 82 bin öğrenci, 13 bin 500 çalışan ve yaklaşık 500 bin aileyi ilgilendiren bir konu bu." dedi. - "Her türlü mücadeleyi yürüteceğiz" Yaşananların eğitimdeki özelleştirmenin geldiği noktayı gözler önüne seren bir tablo olduğuna dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:

"İşletmelerin kar amacı gütmesi doğaldır ama ne çocuklarımız ne de velilerimiz müşteri. Velilerimizin tek isteği, çocuklarının laik, demokratik bir eğitim almak istemesi. Öğretmen arkadaşlarımız yaklaşık 5 aydır ücretlerini kısmen alamadıklarını, son 3 aydır da ücretlerinde ciddi kısıtlamalar olduğu için bir uyarı niteliğinde iş bırakmış. Ama her şeye rağmen öğretmenler çocuklarını sınava hazırlamak için büyük gayret sarf ediyorlar. İdarecilerle de görüştüm. Onlar da bu sorunun bir an evvel çözülmesi için çaba sarf ettiklerini bize aktardılar. AK Parti Genel Başkanına ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'a bir çağrımız var, TBMM'de bütçe görüşmelerinde Maarif Vakfı'na 542 milyon liralık bir para aktarımı söz konusu oldu. Bu vakfın kasasındaki parayla Afrika ülkelerindeki FETÖ okullarını devraldıklarını biliyoruz. Diyoruz ki, Afrika'da ve yurt dışında FETÖ'nün okullarına vereceğiniz parayı, gelin Türkiye'de 82 bin öğrencisi olan Doğa Koleji eğer bir devir yapmak istiyorsa bu devri Maarif Vakfı vasıtasıyla siz alın. Afrika'daki okulu satın almak buradaki velilere hiçbir şey katmıyor."