CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından DSP'yi ziyaret etti.

DSP Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarette Torun ve Salıcı, DSP Genel Sekreteri Müzeyyen Okur ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ile bir araya geldi. Heyet, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Torun, 31 Mart yerel seçimleri sonrası bir değerlendirme yapmak üzere DSP Genel Merkezi'ni ziyaret ettiklerini belirterek, "Güzel bir görüşme oldu. Süreci, içerisinde bulunduğumuz durumu değerlendirdik. Görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmelerimiz, önümüzdeki süreçte diyaloğumuz devam edecek." ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ise görüşmede "Türkiye'nin son haftada içine sürüklendiği demokrasi ve hukuk mücadelesinin" değerlendirmesini yaptıklarını, eldeki verileri değerlendirdiklerini anlatarak, "DSP, 24 Haziran seçimlerine YSK'nin hukuksuz, demokrasiye aykırı davranışıyla sokulmamıştı. O zaman feryadımızı Türkiye'ye yaymaya çalıştık ama kimseye duyuramadık. Bugün görüyoruz ki o gün 'bize dokunmayan yılan bin yaşasın' diyen herkes bu yılandan zarar gördü ve biz öyle söylemiyoruz; DSP her zaman hukukun üstünlüğü ve demokrasinin yaşaması için mücadele etmiştir. Bugün de demokrasinin yaşaması için mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.