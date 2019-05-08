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CHP'den DSP'ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, DSP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ile görüştü.

CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, DSP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ile görüştü. CHP'li Torun, "İçinde bulunduğumuz durumu değerlendirdik" dedi. CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Torun ve Salıcı, burada DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ile görüştü. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası ortak basın açıklaması düzenlendi. CHP'li Torun, görüşmenin güzel geçtiğini belirterek, "Süreci ve içinde bulunduğumuz durumu değerlendirdik. Görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki süreçte diyaloğumuz devam edecek" diye konuştu. DSP'li Erçelebi ise demokrasi ve hukuk mücadelesinin değerlendirmesini yapmak üzere CHP heyetiyle görüştüklerini kaydetti. DSP'nin her zaman hukukun üstünlüğü ve demokrasinin yaşaması için mücadele ettiğini belirten Erçelebi, şunları söyledi: "Bugün de demokrasinin yaşaması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bizim 2 gücümüz var. Rahmetli başkanımız Bülent Ecevit söylemişti; hak ve halk. Bugün hakkın ve halkın mücadelesini veriyoruz, vereceğiz. Aldığımız bilgiler çerçevesinde Genel Başkanımız Sayın Önder Aksakal, cumartesi günü başkanlık kurulumuzu, pazar günü de parti meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu toplantılarda Türkiye'nin gündemini ve geldiğimiz gelişmeleri değerlendireceğiz. Biz Türkiye demokrasinin yaşaması için partiler arası diyaloğun sürekli olmasını istiyoruz. Bu diyaloğu sürdüreceğiz ve inşallah Türkiye'yi içinde bulunduğu bu demokrasi ve hukuksuzluk sürecinden çıkaracağız; çünkü demokrasi de hukukta hepimize lazımdır, gereklidir. Onun için lazım olduğu zaman aramayalım kaybetmeden sahip çıkalım." 'HENÜZ O NOKTADA DEĞİLİZ' Hasan Erçelebi, bir gazetecinin "DSP'nin İstanbul adayı Muammer Aydın seçimden çekilecek mi?’' sorusuna, "Henüz o noktada değiliz. Yetkili kurullarımızı toplayacağız, değerlendireceğiz. Biz sizlerle gelişmeleri paylaşacağız. Merak etmeyin, bütün gelişmelerden haberdar olacaksınız. Önce yetkili kurullarımızı bir toplayalım" diye yanıt verdi.

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