CHP'den eğitim çalıştayı

Kaya, çalıştayın, Türkiye'nin eğitim sorununun partiler üstü olduğu anlayışıyla hazırlandığını, eğitimin Türkiye'nin temel sorunlarından biri olduğunu söyledi. Çalıştaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ve eğitimin tüm bileşenlerini davet ettiklerini anlatan Kaya, "Eğitim için elini taşın altına koyan, Türkiye'nin eğitim sorunu için kafa yoran, dertlenen herkesi çalıştaya bekliyoruz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "İktidara gelmeden önce hem parti hem de iktidar programımızı hazır hale getirmek istiyoruz. Bu da 'eğitimle başlar' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştaydaki grupların çalışmalarını 6 başlıkta sürdüreceğini belirten Kaya, daha sonra hazırlanacak sonucun, "CHP Sonuç Bildirgesi" olarak kamuoyuyla ve ilgili kurumlarla paylaşılacağını dile getirdi.

Kaya, "Bu konu, CHP'nin iktidar yürüyüşünün ana konularından biri. Biz meselelere, 'iktidara geldiğimizde hangi bakanlığın hangi sorunları var' diye bakıyoruz. Bunu tartışmak yerine iktidara gelmeden önce hem parti hem de iktidar programımızı hazır hale getirmek istiyoruz. Bu da 'eğitimle başlar' diyoruz." ifadesini kullandı.

- "Eğitimde özelleştirme olmaz"

Kaya, basın toplantısının ardından bir basın mensubunun, "YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın özel üniversite kavramının tartışılması gerektiği yönünde açıklaması var. Özel üniversitelere ihtiyaç var mı? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Yaklaşık 5 aydır Doğa Kolejinin öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin yaşadığı sorun, bu sorunun yanıtını ortaya çıkartıyor. Eğitim bir kamusal hizmettir. Her yurttaş bu kamusal hizmetten, eşit koşullarda bundan faydalanmak zorundadır. Eğitimde özelleştirmenin bizi nereye getirdiği Doğa Koleji olayında açığa çıkmıştır. Bunları görerek, vakıf üniversiteleri yetmiyormuş gibi bir de özel üniversitelere kapı açılıyorsa bu inşaat sektöründe batan firmaların bu alana sağlamak amacıyladır. Bence YÖK Başkanı, Doğa Koleji örneğini iyi incelesin ve bu tartışmayı toplumun gündemine getirmesin. Çalıştayın konusu olan Yüksek Öğretim Politikaları ve Sorunları başlığı altında bu konuyu da tartışacağız. Eğitimde özelleştirme olmaz, eğitimde özelleştirme olursa Doğa Kolejinin yaşadığı sorunu, Türkiye'nin bütünü yaşar. Şu anda en büyük sıkıntımız, bir bir kolejlerin batık hale gelmesidir. Burada öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, perişan oluyor. Buna izin vermemek gerekiyor."

