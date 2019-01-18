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CHP'den eğitim değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2019 12:41 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: - "2017 Sayıştay Denetim Raporu'na göre, 153 bin 640 öğretmen açığı olduğu ilan edildi. Mili Eğitim Bakanı, 'Bu doğru değil, bizim 117 bin öğretmen açığımız var' dedi. Ama aynı Milli Eğitim Bakanı 20 bin öğretmen ataması yapacaklarını söylüyor. Gerisini siz hesap edin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "2017 Sayıştay Denetim Raporu'na göre, 153 bin 640 öğretmen açığı olduğu ilan edildi. Mili Eğitim Bakanı, 'Bu doğru değil, bizim 117 bin öğretmen açığımız var' dedi. Ama aynı Milli Eğitim Bakanı 20 bin öğretmen ataması yapacaklarını söylüyor. Gerisini siz hesap edin." dedi.

Kaya, kendisi gibi öğretmen olan Muğla Milletvekili Suat Özcan ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Eğitim öğretim yılının ilk dönemini değerlendiren Kaya, karne sevinci yaşayan 18 milyon öğrenciyi kutlayarak, tüm öğrenci ve öğretmenlere iyi bir tatil geçirmelerini diledi.

Velilere tavsiyelerde bulunan Kaya, "Her çocuğun içinde bir cevher gizlidir. Çocuğunuzun kırık notu varsa kaynağı çürümüş eğitim sistemimizdir, eğitim siteminin başında bulunanlardır." diye konuştu.

AK Parti'nin eğitim politikalarına bugün bir karne vereceklerini anlatan Kaya, öğretmenlerin yüzde 29,3'ünün okul ve okul çevresinde şiddet gördüğünü savundu.

"Bir yarıyıl daha bitti ama eğitim sorunları dağ gibi önümüzde duruyor." diyen Kaya, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen ayrımı devam ediyor. Engelli öğretmenlerimiz, hakları olan 3 bin atamanın gerçekleştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapıyor. Her 4 okulun birinde ikili eğitim yapılıyor. Her 100 okulun 87'sinde spor salonu yok. Her 100 okulun 61'inde kütüphane yok. Hangi okulda ne kadar laboratuvar var, bu tespit bile edilemiyor. AK Parti iktidara geldiğinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 17,18 iken, 16 yılın sonunda bu oran yüzde 4,88'e düşmüştür. 2017 Sayıştay Denetim Raporu'na göre, 153 bin 640 öğretmen açığı olduğu ilan edildi. Mili Eğitim Bakanı 'Bu doğru değil, bizim 117 bin öğretmen açığımız var.' dedi. Ama aynı Milli Eğitim Bakanı 20 bin öğretmen ataması yapacaklarını söylüyor. Gerisini siz hesap edin. OECD ülkelerinde ilköğretimde öğrenci başına 8 bin 631 dolarken, bizde bin 591 dolar. OECD ülkelerinde ortaöğretimde öğrenci başına 10 bin 10 dolar, bizde ise 2 bin 395 dolar."

Konuşmasının sonunda iktidarın 16 yılını değerlendirdikleri karneyi gösteren Yıldırım Kaya, karnede "parasız eğitim, okul güvenliği, engelli öğretmen ataması" gibi derslerde iktidara "0" notu verdiklerini bildirdi.

Öğretmen görüşünde iktidarın "16 yıldır bir gelişme katedemediği" sonucuna vardıklarını anlatan Kaya, okula yeni başlaması nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un değerlendirmesini ise yıl sonunda yapacaklarını ifade etti.

CHP'nin İzmir belediye başkan adayının kim olacağına yönelik bir soruyu da yanıtlayan Kaya, bu konudaki kararı önümüzdeki günlerde yapılacak Parti Meclisi'nin vereceğini aktardı.

Yıldırım Kaya, "İzmir'in dağlarında çiçekler açacak, İzmir'den açan çiçek Hakkari'nin de yüzünü güldürecek, Türkiye ve İzmir hiç merak etmesin, nasıl ki emperyalizme karşı son darbeyi İzmir vurmuşsa, 31 Mart'ın son finalini de İzmir gerçekleştirecek." dedi.

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CHP YILDIRIM KAYA

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