CHP'den eğitim değerlendirmesi

Velilere tavsiyelerde bulunan Kaya, "Her çocuğun içinde bir cevher gizlidir. Çocuğunuzun kırık notu varsa kaynağı çürümüş eğitim sistemimizdir, eğitim siteminin başında bulunanlardır." diye konuştu.

"Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen ayrımı devam ediyor. Engelli öğretmenlerimiz, hakları olan 3 bin atamanın gerçekleştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapıyor. Her 4 okulun birinde ikili eğitim yapılıyor. Her 100 okulun 87'sinde spor salonu yok. Her 100 okulun 61'inde kütüphane yok. Hangi okulda ne kadar laboratuvar var, bu tespit bile edilemiyor. AK Parti iktidara geldiğinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 17,18 iken, 16 yılın sonunda bu oran yüzde 4,88'e düşmüştür. 2017 Sayıştay Denetim Raporu'na göre, 153 bin 640 öğretmen açığı olduğu ilan edildi. Mili Eğitim Bakanı 'Bu doğru değil, bizim 117 bin öğretmen açığımız var.' dedi. Ama aynı Milli Eğitim Bakanı 20 bin öğretmen ataması yapacaklarını söylüyor. Gerisini siz hesap edin. OECD ülkelerinde ilköğretimde öğrenci başına 8 bin 631 dolarken, bizde bin 591 dolar. OECD ülkelerinde ortaöğretimde öğrenci başına 10 bin 10 dolar, bizde ise 2 bin 395 dolar."

Konuşmasının sonunda iktidarın 16 yılını değerlendirdikleri karneyi gösteren Yıldırım Kaya, karnede "parasız eğitim, okul güvenliği, engelli öğretmen ataması" gibi derslerde iktidara "0" notu verdiklerini bildirdi.