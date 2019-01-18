CHP'den eğitim değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "2017 Sayıştay Denetim Raporu'na göre, 153 bin 640 öğretmen açığı olduğu ilan edildi. Mili Eğitim Bakanı, 'Bu doğru değil, bizim 117 bin öğretmen açığımız var' dedi. Ama aynı Milli Eğitim Bakanı 20 bin öğretmen ataması yapacaklarını söylüyor. Gerisini siz hesap edin." dedi.

Kaya, kendisi gibi öğretmen olan Muğla Milletvekili Suat Özcan ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Eğitim öğretim yılının ilk dönemini değerlendiren Kaya, karne sevinci yaşayan 18 milyon öğrenciyi kutlayarak, tüm öğrenci ve öğretmenlere iyi bir tatil geçirmelerini diledi.

Velilere tavsiyelerde bulunan Kaya, "Her çocuğun içinde bir cevher gizlidir. Çocuğunuzun kırık notu varsa kaynağı çürümüş eğitim sistemimizdir, eğitim siteminin başında bulunanlardır." diye konuştu.

AK Parti'nin eğitim politikalarına bugün bir karne vereceklerini anlatan Kaya, öğretmenlerin yüzde 29,3'ünün okul ve okul çevresinde şiddet gördüğünü savundu.

"Bir yarıyıl daha bitti ama eğitim sorunları dağ gibi önümüzde duruyor." diyen Kaya, açıklamalarını şöyle sürdürdü: