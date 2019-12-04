CHP'den "eğitim" değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "2018 PISA sonuçları açıklandı. Türkiye 79 ülke arasında matematikte 42, fen bilimlerinde 39, okuma becerilerinde ise 40'ıncı sırada yer aldı. Bizim derhal 1 yılı okul öncesi, 8 yıl kesintisiz temel eğitim ve 4 yılı ortaöğretim olmak üzere, 1 artı 8 artı 4 eğitim sistemine geçmemiz gerek." ifadelerini kullandı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "2019-2023 Stratejik Plan" sunumunda, "bir yıl önce çözmeyi vadettiği sorunları çözemediğini açıkladığını" öne sürdü.

Selçuk'un 2035'e kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyaç olduğunu tespit ettiklerini söylemesine rağmen, bugüne ilişkin bir rakam telaffuz etmediğini kaydeden Kaya, öğretmen ağırlıklı sunumda, öğretmenlerin dertlerine derman olacak hiçbir çözüm getirilmediğini savundu.

Ekran başında atama müjdesi bekleyen 700 bin öğretmene hayal kırıklığı yaşatıldığını ifade eden Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakan Selçuk, can yakıcı eğitim sorunlarını es geçip, 2035'in hayallerini anlattı. Çocuklara masallar dinletti. Öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlar devam ediyor. Eğitim fakülteleriyle ilgili çalışma daha başlatılmamış. Öğretmenlere ilişkin sürdürülebilir ve sürekli eğitim yapılacağı açıklanmıştı. Aynı açıklama tekrarlandı. Güçlü okullar için güçlü öğretmene ihtiyaç olduğu söylendi ancak bunu nasıl yapacakları açıklanmadı. Okulların ihtiyaçlarının mobil olarak görülebildiği açıklandı. Ancak bu eksikliklerin karşılanabilmesi için bütçede pay var mı açıklanmadı."