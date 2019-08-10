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CHP'den, ekonomi broşürü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 16:20 | Son Güncelleme

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı, hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerin yer aldığı broşür hazırladı

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığınca, Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın koordinasyonunda, hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilere yer verilen bir broşür hazırlandı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı tarafından, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın koordinasyonunda hazırlanan "Tek Adam Parti Devleti Hevesinin Milletimize Faturası" başlıklı broşürle, parti devleti inşa sürecinin Türkiye'ye maliyetinin ortaya konulduğu ifade edildi.

Broşürde, 2014'ten bu yana Türkiye ekonomisindeki değişimlerin ele alındığı belirtilen açıklamada, son 5 yılda Türkiye'nin milli gelirinin 202 milyar dolar eridiği, 2013'te 950 milyar dolar olan milli gelirin 2019'un ilk üç ayında 748 milyar dolara indiği savunuldu.

Kişi başına düşen gelirin 2013'ten bu yana 3 bin 404 dolar azalarak 9 bin 76 dolara gerilediği kaydedilen açıklamada, 2013 yılında 950 milyar dolarlık milli gelirle dünyanın 16. büyük ekonomisi olan Türkiye'nin, 6 yılda milli gelir sıralamasında dört basamak gerileyerek en büyük 20 ekonomi liginden düşme riskiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Enflasyon oranının 2017'den itibaren çift hanelere yerleştiği aktarılan açıklamada, "2013'te yüzde 9 olan işsizlik 2015'ten itibaren çift haneye çıktı, küresel krizden bu yana en yüksek seviyelere geldi. Resmi işsiz sayısı 4 milyonu aşarken, gerçek işsiz sayısı 8 milyona dayandı. Üniversiteli işsiz sayısı ise bu dönemde rekorlar kırarak 1 milyon sınırını aştı. Mevsim etkisinden arındırılmış rakamlarla 2013 sonunda her 100 gençten 16'sının işsiz olduğu Türkiye'de, 2019 nisan dönemi itibariyle her 100 gençten 26'sı işsiz." ifadelerine yer verildi.

- "Türkiye'nin toplam borcu arttı"

Türkiye'nin toplam borcunun milli geliri aştığı bildirilen açıklamada, toplam borcun 4 trilyon 162 milyar TL'ye çıktığı ifade edildi. Hazinenin iç borçlanma faiz oranı 2013'te yüzde 7,6 iken 2019'da ise bu oranın yüzde 22,2'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"2013 ile 2019 Ağustos ayı arasında Türk lirası, ortalama kurlarla, dolar karşısında yüzde 66, Avro karşısında yüzde 60 değer yitirdi. 2013 yıl sonundan itibaren, benzer ekonomiler içinde, Arjantin pezosundan sonra en fazla değer yitiren para birimi Türk lirası oldu. Son 5 yılda Türkiye, hukukun üstünlüğü endeksinde 2014'ten bu yana 50 basamak birden gerileyerek 109. sıraya düştü. Yolsuzluk algı endeksinde ise Türkiye son 5 yılda 25 sıra kötüleşerek 78. sıraya geriledi. Türkiye, küresel mutluluk endeksinde 2 basamak, küresel barış endeksinde ise 18 basamak düştü."

Broşürde İnsani Gelişmişlik Endeksi, Hukukun Üstünlüğü Endeksi, Yolsuzluk Algı Endeksi, Dünya Mutluluk Endeksi ve Küresel Barış Endeksi'nde ilk 10 ve son 10 sırada yer alan ülkelerin yönetim sistemlerinin incelendiği ayrı bir bölümün yer aldığı belirtilen açıklamada, bu endekslerde ilk 10 sırada yer alan ülkelerin tamamına yakınının parlamenter sistemle, son 10 sırada yer alan ülkelerin tamamına yakınının ise başkanlık ya da yarı başkanlıkla yönetildiği tespitine yer verildi.

Açıklamada, CHP’nin krizden çıkış için önerdiği tedbirlerin hiçbirinin uygulanmadığı, krizin aspirin tedavisi ve pansuman tedbirleriyle geçiştirilmeye çalışıldığı savunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Broşür CHP ekonomi Parti Sözcüsü Faik Öztrak

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