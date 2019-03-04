CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye, şubat ayında da yüzde 19,7 tüketici enflasyonu ile dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 10 ekonomisi arasında kalmaya devam etti. Bir diğer ifadeyle, Türkiye enflasyonda Orta Afrika, Liberya, Sierra Leone ve Angola gibi ülkelerle aynı ligde kaldı." ifadelerini kullandı.

Öztrak, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan rakamların tanzim satışların bir işe yaramadığını gösterdiğini savundu.

Tüketici enflasyonunun şubat ayında yüzde 0,5 olan piyasa beklentisinin ve yüzde 0,59 olan geçmiş yıllardaki şubat ortalama enflasyonunun altında kaldığını belirten Öztrak, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllardaki şubat enflasyonu kadar veya piyasa beklentisi kadar enflasyon artsaydı, yıllık enflasyon yüzde 20'nin üstünde kalacaktı. Buna rağmen Türkiye, şubat ayında da yüzde 19,7 tüketici enflasyonu ile dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 10 ekonomisi arasında kalmaya devam etti. Bir diğer ifadeyle, Türkiye enflasyonda Orta Afrika, Liberya, Sierra Leone ve Angola gibi ülkelerle aynı ligde kaldı."