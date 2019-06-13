CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Bütçe finansmanı için kullanılan net borcun 22 milyardan fazla kısmı faiz ödemelerine gitti. Yani Türkiye artık borç faizi için borçlanmak durumunda olan bir ülke." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Nisan 2019 sonu itibarıyla bütçe gelirlerinin yetersiz kalması sonucunda 13 milyar liralık faiz dışı açık oluştuğunu öne sürdü.

Bu faiz dışı açığın dün açıklanan "Mayıs 2019 Hazine Nakit Gerçekleşmeleri" verilerine göre 20 milyarın üstüne çıktığını belirten Erdoğdu, "Bütçe finansmanı için kullanılan net borcun 22 milyardan fazla kısmı faiz ödemelerine gitti. Yani, Türkiye artık borç faizi için borçlanmak durumunda olan bir ülke. Dahası Hazine 4 aydır üst üste faiz dışı açık veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe gelirlerinde tahakkuk-tahsilat makasının giderek açıldığını, bunun da geçmişten gelen borç yükünün faiz giderlerinin, kamunun piyasaya karşı yükümlülüklerini karşılama konusunda zora girmesine neden olduğunu ileri süren Erdoğdu, Mayıs 2019 Hazine Nakit Gerçeklemeleri verilerine göre, 2019'un ilk 5 ayında toplam 45,5 milyar lira faiz ödemesi yapıldığını ifade etti.