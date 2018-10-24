CHP'den emekli maaşlarıyla ilgili araştırma istemi

CHP, emekli maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili Meclis araştırması açılması için TBMM Başkanlığına önerge verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun imzasıyla verilen önergenin gerekçesinde, Türkiye'de yaşamını açlık ve yoksulluk sınırının altında sürdürmek zorunda kalan 12,3 milyon emeklinin bulunduğuna işaret edildi.

Son 16 yılda emeklilerle çalışanlar arasındaki ücret uçurumunun düzeltileceğinin vadedilmesine karşın bugüne kadar bu konuda herhangi bir çaba gösterilmediği belirtilen gerekçede, "En düşük memur ile en yüksek maaş alan arasında büyük fark bulunmaktadır. Emekli maaşları yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında artırıldığından, emekliler, büyümeden pay alamamaktadır. Çalışırken maaşlarıyla zor geçinirlerken emekli olduklarında aldıkları maaşın yarı yarıya azalması nedeniyle çalışanlar emekli olmaktan kaçınmaktadır. İnsan onuruna yaraşır maaşı alamayan, geçinemeyen, çalışmak ve sağlıkta katkı payı vermek zorunda bırakılan emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi, ekonomik büyümeden hak ettikleri payın verilmesi gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

