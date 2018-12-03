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CHP'den enflasyon açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2018 12:42 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Eğer enflasyon düşüyorsa hükümet, ağustos ve eylül aylarında doğal gaz ve elektriğe yaptığı fahiş zamları geri almalı, trafik cezaları ile vergilerdeki yeniden değerleme oranlarını da bu rakamları baz alarak güncellemelidir" - "Kağıt üzerinde enflasyonu istediğiniz gibi düşürebilirsiniz ama vatandaş, marketlerde, elektrik ve doğal gaz faturalarında, ödediği vergilerde enflasyonun düşüp düşmediğini yaşayarak görüyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Eğer enflasyon düşüyorsa hükümet, ağustos ve eylül aylarında doğal gaz ve elektriğe yaptığı fahiş zamları geri almalı, trafik cezaları ile vergilerdeki yeniden değerleme oranlarını da bu rakamları baz alarak güncellemelidir." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Enflasyonun düştüğünü söylemenin, ekonominin temel ilkelerine ve hayatın gerçeklerine aykırı bir durum olduğunu savunan Erdoğdu, dünyada fiyatlar artarken enflasyonu düşen tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Kağıt üzerinde enflasyonu istediğiniz gibi düşürebilirsiniz ama vatandaş, marketlerde, elektrik ve doğal gaz faturalarında, ödediği vergilerde enflasyonun düşüp düşmediğini yaşayarak görüyor. Market rafları, faturalar bu verinin tam tersi rakamlarla dolu. Daha önce de milli gelir hesaplarında hile yapan TÜİK'in açıkladığı bu enflasyon rakamlarına zerrece güvenmiyoruz. ÜFE'nin yüzde 41 olduğu yerde, TÜFE'de aylık düşüş gerçekçi değil. Bu tamamen ücretlerdeki artışı düşük tutmak için bir oyun. Eğer enflasyon düşüyorsa hükümet ağustos ve eylül aylarında doğal gaz ve elektriğe yaptığı fahiş zamları geri almalı, trafik cezaları ile vergilerdeki yeniden değerleme oranlarını da bu rakamları baz alarak güncellemelidir. Aksi halde açıkladıkları enflasyon rakamlarına kendilerinin de inanmadığını ortaya koymuş olurlar."

Erdoğdu ayrıca, enflasyonun düşük gösterilmesindeki amacın ücretlilere yapılacak zammı düşük tutmak olduğunu da ileri sürdü.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Enflasyon

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