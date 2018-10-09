CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na ilişkin, "Kalıcı tedbirler almadan, girdilerde gerekli destek ve indirimleri yapmadan, sadece işletme ve şirketlerin fedakarlığıyla enflasyonu düşüremezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, paketin, süpermarketlerin ürün kataloğuna benzediğini, kermes düzenler gibi "falanca üründe şu kadar, filanca ürün de bu kadar indirim var." denilerek enflasyonun düşürülemeyeceğini ifade etti.

"Gelinin falanca dayısından çeyrek altın, filanca amcasından bilezik" kıvamındaki çabalarla enflasyonla mücadele edilemeyeceğini belirten Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Firmalara, enflasyon sepetindeki ürünlerde indirim dayatarak, bazı temel ürünlerde fiyat artışlarını erteleyerek sorunu kontrol altında tutamazsınız. Kalıcı tedbirler almadan, girdilerde gerekli destek ve indirimleri yapmadan, sadece işletme ve şirketlerin fedakarlığıyla enflasyonu düşüremezsiniz. Pakette üretim maliyetlerini nasıl aşağı çekecekleri, dövizi nasıl düşüreceklerine dair hiçbir şey yok. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri içi boş olan bu paket hakkında korkudan gerçek fikirlerini açıklamıyor. Türkiye açısından aslında çok hüzün verici."