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CHP'den "Enflasyonla Mücadele Programı"na tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 16:35 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Kalıcı tedbirler almadan, girdilerde gerekli destek ve indirimleri yapmadan, sadece işletme ve şirketlerin fedakarlığıyla enflasyonu düşüremezsiniz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na ilişkin, "Kalıcı tedbirler almadan, girdilerde gerekli destek ve indirimleri yapmadan, sadece işletme ve şirketlerin fedakarlığıyla enflasyonu düşüremezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, paketin, süpermarketlerin ürün kataloğuna benzediğini, kermes düzenler gibi "falanca üründe şu kadar, filanca ürün de bu kadar indirim var." denilerek enflasyonun düşürülemeyeceğini ifade etti.

"Gelinin falanca dayısından çeyrek altın, filanca amcasından bilezik" kıvamındaki çabalarla enflasyonla mücadele edilemeyeceğini belirten Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Firmalara, enflasyon sepetindeki ürünlerde indirim dayatarak, bazı temel ürünlerde fiyat artışlarını erteleyerek sorunu kontrol altında tutamazsınız. Kalıcı tedbirler almadan, girdilerde gerekli destek ve indirimleri yapmadan, sadece işletme ve şirketlerin fedakarlığıyla enflasyonu düşüremezsiniz. Pakette üretim maliyetlerini nasıl aşağı çekecekleri, dövizi nasıl düşüreceklerine dair hiçbir şey yok. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri içi boş olan bu paket hakkında korkudan gerçek fikirlerini açıklamıyor. Türkiye açısından aslında çok hüzün verici."

Üretici fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarına mutlaka yansıyacağını savunan Erdoğdu, şunları ifade etti:

"Enerji fiyatlarına yıl sonuna kadar zam yapmayacaklarını açıkladılar. Enerjiye zaten fahiş miktarda zam yapmışlardı. Ama enerjideki fahiş vergileri düşüreceklerine dair bir şey açıklamadılar. Fahiş vergiler nedeniyle pek çok enerji şirketi battı. Asıl yapılması gereken, enerjideki bu fahiş vergilerde indirim yapmak."

Erdoğdu, Türkiye'nin kendisine benzer ülkelerin 6 katı enflasyon oranına sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Zorlamayla fiyat indirerek enflasyonu yıl sonunda yüzde 20'de tutmak istemelerinin arkasında ücret artışları ve temelde de asgari ücret artışını sınırlandırabilme isteği yatıyor. Ertelenen zamlar nedeniyle fiyat artışları tempo kaybetse de bu zamlar ocak ayında geri gelir."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı

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