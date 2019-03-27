CHP'den, 'engellilerden sağlıkta katılım payı alınmasın' teklifi

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, sürekli hekim kontrolünde olan engellilerden sağlıkta katılım payı alınmamasını içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP'li Suzan Şahin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif; sağlık hizmetinde alınan katkı paylarının engelli vatandaşlardan alınmamasını ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmelerini amaçlıyor. Teklif ile sürekli hekim kontrolünde olan engellilerin muayene, tetkik, tıbbi malzeme, ilaç, reçete başta olmak üzere ek olarak cepten 14 kalem katkı-katılım payı ve özel sağlık kurumuna ilave ödemelerin alınmamasını öngörüyor.

