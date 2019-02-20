CHP'den Engin Altay, TBMM Başkanlığına aday

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, grup başkanvekilleri Engin Altay'ın TBMM Başkanlığı için aday olacağını bildirdi. Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dünyanın her yerinde seçimlerin, eşitlik ilkesi içerisinde, birlikte, eşit şekilde yarışan partilerin demokrasi mücadelesi olduğunu belirtti. Türkiye'de durumun böyle olmadığını öne süren Özkoç, "Türkiye'de her türlü entrika çevrilmekte, yasalar hiçe sayılmakta, devletin bütçesiyle, yasalarıyla oynanmaktadır." dedi. Özkoç, dün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha gece yarısı, komisyon üyeleriyle hiç konuşulmadan, bilgi verilmeden iki düzenleme getirildiğini, İşsizlik Sigortası Kanunu'na geçici madde eklendiğini belirterek, "Eğer Şubat, Mart ve Nisan'da insanlarımızı işe alırsanız, vergi, sigorta primi ve maaşını 3 ay boyunca biz ödeyeceğiz." denildiğini aktardı. "Bu kadar yüzsüzlük, siyasi ahlaksızlık, taraf tutuculuk, vahşi propaganda söz konusu olabilir mi? Bu siyasi rüşvet değil de nedir?" diye soran Özkoç, vatandaşları seçim öncesi kandırmak için bu uygulamanın getirildiğini savundu.

Özkoç, "Bu düpedüz ahlaksızlık, sahtekarlıktır. Bu kanunun arkasında ister Cumhurbaşkanı, ister bakanlar olsun, kim olursa olsun adı ahlaksızlık ve vatana ihanettir." ifadesini kullandı. Getirilen başka bir düzenlemeyle taşeron işçilerin kıdem tazminatlarını bundan sonra alt işverenlerin değil, ilgili kurumların ödeyeceğini anlatan Özkoç, bunu devletin, milletin ödeyeceğini bildirdi. Özkoç, bu kamburun neden devletin sırtına yüklendiğini sordu. Bir camide halıların üzerinde kahvaltılıkların konulduğunu, Yalova'da bir belediye başkanının burada siyaset propagandası yaptığını anlatan Özkoç, "Allah böyle kişilerin cezasını versin, ıslah etsin. Sadece dini kullanarak, yasaları, milletimizi hiçe sayarak yapılan bu propagandanın tek karşılığı ahlaksızlıktır." diye konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlere yönelik olarak görüntü kirliliğine son verileceğini, her tarafta afiş, pankart olmayacağını söylediğini anımsatan Özkoç, ancak her elektrik direğinin üzerinde Cumhurbaşkanı'nın pankartının bulunduğunu öne sürdü.