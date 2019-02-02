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CHP'den Eren Erdem'e "açlık grevini sonlandır" çağrısı: "Halkımız sesini duydu, bizi o sesten mahrum bırakma"

02.02.2019 18:25 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi (PM) 219 gündür cezaevinde olan ve hafta başında açlık grevine başlayan PM üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e "açlık grevini sonlandırması" çağrısı yaptı: "Bizi o sesten mahrum bırakma."

CHP'den Eren Erdem'e "açlık grevini sonlandır" çağrısı: "Halkımız sesini duydu, bizi o sesten mahrum bırakma"

CHP Parti Meclisi (PM) 219 gündür cezaevinde olan ve hafta başında açlık grevine başlayan PM üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e "açlık grevini sonlandırması" çağrısı yaptı.

PM bildirisinde, "Biz CHP Parti Meclisi üyeleri olarak Eren Erdem'e sesleniyor ve 'Halkımız bir çığlığa dönüşen sesini duydu, dört duvar arasına sıkıştırılmak istenen adalet özlemine şahit oldu' diyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyadan da #SesiniDuydukErenErdem etiketiyle açlık grevini sonlandırması çağrısı yapılıyor.

CHP'de sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, PM'nin onayına sunulacak belediye başkan adayları belirlendi. Öğleden sonra toplanan PM'de, Pazartesi "adalet orucu" adını verdiği açlık grevine başlayan Eren Erdem'in durumu da ele alındı ve bir bildiri hazırlandı.

Toplantı sürerken Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak bir basın toplantısı yaparak PM bildirisini kamuoyuna açıkladı. Bildiride şu görüşlere yer verildi:

"Eren Erdem, tam 219 gündür haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir karar yüzünden cezaevinde. Eren Erdem; ceza ve adalet sisteminin çalışmadığı, yasaların işlemediği, hukuka dayanmayan, görüntüde bir yargılamayla özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır.

"Arkadaşımız, 25. ve 26. dönem milletvekilimiz, parti Meclisi üyemiz gazeteci Eren Erdem; İşte bu haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı tepkisini göstermek ve zulme karşı susmamak için 6 gün önce açlık grevine başladı. Eren Erdem; 6 gündür sadece su ve şekerle besleniyor.

"Biz Cumhuriyet Halk Parti Meclisi üyeleri olarak, sesine ses olacağımızı, davanın her adımını dün olduğu gibi yarın da takip edeceğimizi ilan ediyor, açlık grevini sonlandırmanı istiyoruz. Demokrasi için vereceğimiz mücadelede sana ve sağlıklı olmana, ailenin ve bizlerin her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Sesini Dünya duydu Eren!

Çığlığın sağır kulakların pasını sildi. Şimdi adaleti daha yüksek bir sesle isteyebilmemiz için senin adalet yürüyüşünde hiç susmayan sesine ihtiyacımız var. Bizi o sesten mahrum etmeyeceğini biliyoruz."

Tahliye edilmedi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Ocak'taki duruşmada Eren Erdem'in adli kontrol koşuluyla tahliyesine karar vermişti.

Ancak aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin kararına itiraz etmiş ve henüz tahliye olmadan da hakkında "yakalama kararı" çıkarmıştı.

Savcılığın itirazı üzerine "kaçma şüphesi olduğu" gerekçesiyle Eren Erdem tahliye edilmemişti.

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