CHP'den eski MARTEK Genel Müdürü hakkında suç duyurusu

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "eski Marmara Teknokent (MARTEK) Genel Müdürü Orhan Çömlek hakkında aldığı yüksek maaş, ikramiyeler ve kendisine tahsis edilen iki kredi kartıyla usulsüz harcama yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını" belirtti.

Sertel, partisinin KİT Komisyonu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, bugünlerde birilerinin kul hakkından söz ettiğini, kul hakkı yemenin çok yanlış olduğunu ve asla yapılmaması gerektiğini söyledi.

"(Devletin malı deniz yemeyen...) anlayışı vardır, devlet soyulmaktadır. Bu soyguna AKP iktidarı, KİT Komisyonunun AKP'li üyeleri suskun kalmaktadır." iddiasında bulunan Sertel, birçok genel müdür 13-14 bin lira maaş alırken Çömlek'in hiçbir iş yapmamasına rağmen 32 bin lira maaş aldığını ileri sürdü.

Sertel, "Bu maaşla yetinse bir nebze tamam diyeceksiniz. Ama bu maaş ona yetmiyor, 3 maaş ikramiye alıyor. Bununla da yetinilmiyor, kendisine iki tane kredi kartı takdim ediliyor. Bu kartla yaptığı harcamaların da usulsüz olduğu Sayıştay raporlarıyla tespit ediliyor. 2016 yılında yaptığı harcamanın 23 bin 653 lirasının özel harcamalar olduğu ortaya çıkıyor." dedi.