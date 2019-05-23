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CHP'den "ev tipi cezaevi" projesi açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 17:05 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: - "Annesiyle cezaevinde kalan çocukların orada mahkum değil çocuk oldukları gerçeği kabul edilmelidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Annesiyle cezaevinde kalan çocukların orada mahkum değil çocuk oldukları gerçeği kabul edilmelidir." ifadesini kullandı.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, basın yayın kuruluşlarında Adalet Bakanlığının cezaevlerinde annesiyle kalan çocuklara yönelik "ev tipi hapishaneler" modeli üzerinde çalışmalara başlandığı bilgisinin yer aldığını belirtti.

Adalet Bakanlığının yıllardır büyük mağduriyetler ortaya çıkaran bu denli ağır insan hakları ihlali karşısında geç de olsa harekete geçmesini olumlu bulduğunu kaydeden İlgezdi, ancak bunun yeterli olmadığını vurguladı.

İlgezdi, "Annesiyle cezaevinde kalan çocukların orada mahkum değil çocuk oldukları gerçeği kabul edilmelidir. Bu çocukların karşılaştıkları sorunların sadece ceza infaz sistemi içerisinde çözülmesi doğru değildir." değerlendirmesini yaptı.

Cezaevlerinin 0-6 yaş grubu çocuklar için uygun yerler olmadığına işaret eden İlgezdi, açıklamasına şöyle devam etti:

"Gerçekçi ve sorunları çözen bir yaklaşımın ortaya konulması için cezaevinde anneleriyle kalan çocuklar sadece Adalet Bakanlığının değil pek çok çalışma alanının ortak konusu olmalıdır. Öncelikle ve acilen atılması gereken daha hayati adımlar vardır. Buna göre, çocukların cezaevlerinde mahkum değil çocuk oldukları gerçeği kabul edilmelidir. Kadınların çocuklarıyla sağlıklı bir ilişki kurarak annelik hakkını kullanabileceği, bebeğin fizyolojik ve zihinsel gelişimini sağlıklı şekilde tamamlayacağı bir ortam oluşturmalıdır. Cezaevleri içerisinde her çocuğun kendi akranlarıyla vakit geçirebileceği çocuk dostu alanlar yaratılmalıdır. 3-6 yaş grubu çocukların kreşe gitme imkanı sağlanmalı, bu kreşler hapishane dışında olmalıdır. Cezaevi içerisindeki oyuncak sınırlaması kaldırılmalıdır. Çocuklara babalarıyla açık görüş gerçekleştirme imkanı sağlanmalı, annenin de yer alacağı bu açık görüşler, gün boyu olacak şekilde hapishane dışında olmalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi CHP

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