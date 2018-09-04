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CHP'den "fındık fiyatı" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2018 13:58 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Torun: - "Hükümet üreticiyi korumak için kılını kıpırdatmıyor. Fındık fiyatını hala açıklamadı. Sanki kendilerine bağlı değilmiş gibi sürekli topu TMO'ya atıyor, bahaneyi ona buna buluyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Hükümet üreticiyi korumak için kılını kıpırdatmıyor. Fındık fiyatını hala açıklamadı. Sanki kendilerine bağlı değilmiş gibi sürekli topu Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) atıyor, bahaneyi ona buna buluyor." görüşünü savundu.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, yeni mahsul fındık fiyatlarının hala açıklanmamasını eleştirdi.

Türkiye'de dolar yükselirken fiyatı artmayan tek ürünün fındık olduğuna dikkati çeken Torun, "Dolar neredeyse 7 liraya dayandı ama bizim dolarla ihraç ettiğimiz, ülkemizin en önemli ihraç ürünü olan fındık geçen yılın da altına düştü." ifadelerini kullandı.

Hükümete yönelik "Yoksa siz bu fındığı ihraç etmiyor musunuz? Siz bizi mi kandırıyorsunuz?" diye soran Torun, şunları kaydetti:

"Hükümet üreticiyi korumak için kılını kıpırdatmıyor. Fındık fiyatını hala açıklamadı. Sanki TMO kendilerine bağlı değilmiş gibi sürekli topu TMO'ya atıyor, bahaneyi ona buna buluyor. Geçen yıl dolar ortalama 3,5 liraydı, üretici fındığını 10,5 liradan satıyordu. Şimdi dolar 7 lirayı zorluyor ama vatandaş geçen yılki fiyattan, onun da altındaki bir fiyattan elindeki ürünü çıkarıyor. Hükümet fındığa fiyat veremiyor. Üretici elindeki ürünü yok fiyatına satıyor. Üretici ne yapsın? İğneden ipliğe her şeye zam geldi. Üretici evine ekmek götüremez hale geldi. Şimdi okullar açılacak, vatandaş çocuğunun okul alışverişini yapamıyor. Milli ihraç ürünümüz olan fındıkta büyük bir oyun oynanıyor, fındık üreticisi belli bir zümrenin çıkarlarına kurban ediliyor. İlaçtan gübreye kadar fındık üretiminin tüm girdileri zamlandı. Nedense fındık para etmiyor."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Fındık fiyatı Toprak Mahsulleri Ofisi yazılı açıklama

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